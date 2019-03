Supporternes dom: Her er seriemesteren, disse rykker ned, og dette er Eliteseriens mest irriterende spiller

Det blir en superjevn gullkamp i Eliteserien denne sesongen, i hvert fall hvis vi skal tro spådommene til lederne av supporterklubbene i Eliteserien.

Åtte har Rosenborg som gullfavoritt, mens seks tror på Molde. Supportertalsmennene til Brann og Sarpsborg har mest tro på eget lag.

Vi har også spurt hvem man tror og hvem man håper rykker ned fra Eliteserien - samt hvilken motspiller som er mest irriterende. Det siste spørsmålet er naturlig nok spurt og besvart med glimt i øyet.

1: Hvem blir topp tre i Eliteserien?

2: Hva tenker du om ditt lags sjanser?

3: Hvilket lag er den mest soleklare dumpekandidaten?

4: Hvis du kunne velge fritt - hvilket lag håper du rykker ned?

5: Hvilken motspiller i Eliteserien er mest irriterende?

Bodø/Glimt

Christoffer Klette, styremedlem i J-feltet

1: Molde, Rosenborg, Brann.

2: Det blir en kamp for å unngå nedrykk. Men jeg tror at vi klarer det.

3: Ranheim går på en smell i år, tror jeg.

4: Tromsø, hehe. Og Mjøndalen og Kristiansund.

5: Flamur Kastrati og Daniel Berntsen.

Brann

Roger Lillebøe-Hansen, leder i Bataljonen

1: Brann, foran Molde og Rosenborg.

2: Både Molde og Rosenborg har nok bedre forutsetninger enn Brann til å vinne Eliteserien. Men Brann har et sterkere kollektiv. Så er det selvsagt et element av flaks og uflaks som kommer til å spille inn.

3: Jeg tror at Mjøndalen kommer til å slite. Men det er vanskelig å si - det blir et rotterace i bunnen. Det er mange lag som kan rykke ned.

4: Det må jo være Rosenborg og Molde.

5: Mike Jensen i Rosenborg. Han er jo ganske god, og derfor irriterende. Men han slipper unna med mange ufinheter og får mye «slack» av dommerne.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Haugesund

Arild Flesjå, leder i Maakeberget

1: Molde, Brann, Rosenborg.

2: Jeg var langt nede etter det som skjedde med trenerteamet som forsvant. Så ble jeg voldsomt optimistisk, før de to siste treningskampene. Fra å tro på topp fire sier jeg nå topp seks.

3: Jeg tror ikke vi får en like soleklar dumpekandidat som Start i år. Men jeg tipper at Stabæk havner nederst.

4: Da ville jeg gått for Rosenborg! Det er på grunn av måten trenerteamet forlot oss. Det var ikke fair overfor Haugesund.

5: Marcus Pedersen i Strømsgodset. Jeg er vel ikke alene om å synes at han er en irriterende spiller.

Kristiansund

Jannicke Bøe, leder i Uglan

1: Rosenborg foran Brann og Molde. Den siste der sitter langt inne, altså.

2: 5.-plass.

3: Jeg tror at Viking rykker ned.

4: Molde!

5: Da må jeg si Azar Karadas. Har aldri likt ham.

Lillestrøm

Tony Johansen, leder i Kanari-Fansen

1: Rosenborg, Sarpsborg, Brann.

2: Vi har de siste sesongene kjempet mot nedrykk, så hvis vi tar utgangspunkt i det så er sjansene store for at vi ikke rykker ned i år.

3: Det er fristende å si Mjøndalen, men jeg tror også at Stabæk vil få det like tungt i år.

4: Molde! Og Rosenborg.

5: Dette spørsmålet burde gjøres om til hvilken klubb, da hele Molde Plastikklubb irriterer meg. Og da mener jeg alt som har med Molde å gjøre.

Mjøndalen

Harald Mørk, talsmann for supporterklubben 3050

1: Rosenborg, Molde, Brann.

2: Jeg tror på Eliteserien 2020, altså innenfor topp 13 på tabellen.

3: Jeg tipper at mange svarer Mjøndalen her... Ingen soleklare dumpekandidater for meg, men tipper Viking, Glimt eller Stabæk.

4: Strømsgodset.

5: Marcus Pedersen.

Berit Roald / NTB scanpix

Molde

Eva-Brit Mauseth, leder i Tornekrattet

1: Molde tar seriegullet. Skarpeste konkurrenten blir nok Rosenborg. I år er jeg veldig i tvil om tredjeplassen, men jeg tror det blir Sarpsborg.

2: Jeg tror som sagt at vi vinner i år, fordi vi har et godt lag. Vi har hentet noen fantastiske nysigneringer. Unge, fremadstormende og sultne spillere som vil vise seg frem.

3: Vanskelig å svare på. Jeg har ingen soleklar nedrykksfavoritt nå.

4: Hehehe... Jeg unner jo ikke Rosenborg noe som helst godt, så de kunne godt ha rykket ned. Man vil jo gjerne ha dem i Eliteserien, men det hadde også vært kjekt om de ikke var der.

5: Pål André Helland er forferdelig irriterende. Han er så frekk i kjeften.

Odd

Vetle Bergene Johansen, leder i Oddrane

1: Det blir vel Rosenborg, Molde og Brann. Rekkefølgen er jeg mer usikker på.

2: Jeg tror det blir 4.-plass og at vi kvalifiserer oss til Europa.

3: Veldig vanskelig å svare på. Man tenker jo ofte på lagene som har rykket opp, men alle trodde jo at Ranheim skulle rykke rett ned igjen. Det er det som er litt gøy; at de nyopprykkede lagene ikke har respekt for noen.

4: Da velger jeg at Tromsø og Bodø/Glimt skal rykke ned. Det er på grunn av de lange og dyre borteturene.

5: Amin Askar.

Ranheim

Thomas Mostervik, leder i Forza Ranheim

1: Rosenborg, Brann og Molde. Jeg er usikker på rekkefølgen, men som trønder må jeg selvsagt håpe på Rosenborg.

2: Jeg håper på en plass rundt midten av tabellen. Fra tiendeplass og opp.

3: Den er vanskelig, men jeg tror kanskje at Viking får det tøft.

4: Det spiller ingen rolle, jeg har ingen preferanser på hvem jeg vil ha ned.

5: Nå har ikke Ranheim så mye erfaring fra Eliteserien, så vi har ikke fått bygget noe særlig med «hat» overfor enkeltspillere.

Rosenborg

Christer Nesset, nestleder i Kjernen

1: Rosenborg, Brann, Sarpsborg.

2: Gull.

3: Ingen, men må jeg velge blir det Bodø/Glimt per dags dato.

4: Molde og Lillestrøm.

5: Tommy Høiland.

Carina Johansen / NTB scanpix

Sarpsborg 08

Kjetil Frøne, leder i Fossefallet

1: Sarpsborg, Rosenborg og Molde.

2: Jeg tipper Sarpsborg helt der oppe i år. Vi bør være med og kjempe om topp tre. Om alt klaffer så kanskje også om seriemesterskapet.

3: Uten at jeg vet altfor mye, så vil jeg tippe Bodø/Glimt.

4: Lillestrøm hadde vært gøy å sende ned.

5: Marcus Pedersen og Frode Kippe. De deler førsteplassen - fremstår som klyser begge to.

Stabæk

Bjørnar Posse Sandboe, leder i Stabæk Support

1: Molde, Rosenborg og Brann. Jeg tror ikke Austnes kommer til å levere for trønderne.

2: Hvis vi bruker noen Ohi-millioner nå på å tette igjen bakover håper jeg vi kan vippe mange kamper i vår favør. Vi mistet altfor mye mot slutten av kampene i fjor.

3: Jeg tror halve Eliteserien er i stand til å rykke ned. Det er ikke mange som er «for gode».

4: Jeg gjetter på at de ute på Romerike, som hele tiden hevder at de ikke bryr seg om Stabæk, igjen svarer at de vil ha oss ned. Så da får jeg svare dem da, så de føler seg sett.

5: Jeg synes alle sammen er ganske irriterende, jeg synes til og med det er irriterende når de er sympatiske – det er nesten enda verre. Men det er jo enkelt å ikke like Marcus Pedersen. Siden det koker sånn at han nesten alltid gjør noe provoserende. Men jeg vil heller ha masse rævh.. som pisker opp stemningen litt enn bare «good sportsmanship».

Strømsgodset

Thor Arne Hanssen, leder i Godsetunionen

1: Molde, Rosenborg, Brann.

2: Godset kan havne alt mellom 3 og 12. Mest sannsynlig mellom 6 og 9.

3: Stabæk, 3050 (Mjøndalen) og Glimt.

4: 3050, ti av ti dager.

5: Mike Jensen og Alexander Søderlund i Rosenborg. De sutrer og klager hele tiden.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Tromsø

Alf Edvard Masternes, leder i Isberget

1: Man har jo alltid en drøm om at TIL skal blande seg inn der. Men jeg tror på Molde, og så antar jeg at Rosenborg og Brann også vil kjempe oppi der.

2: Før hver sesong tenker jeg alltid «The Double». Mer realistisk håper jeg på øvre halvdel.

3: Det er ingen helt klare nedrykkskandidater, men kanskje Mjøndalen og Ranheim.

4: Jeg ønsker ingen lag ned, men du har jo et lag fra Nordland... Det viktigste er at Bodø/Glimt kommer bak oss på tabellen. De må gjerne bli nummer to, så lenge vi tar gull.

5: Han midtbanespilleren på Brann, Kristoffer Barmen, er en litt «dirty» og irriterende spiller synes jeg.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Viking

Roar Åkerlund, leder i Vikinghordene

1: Rosenborg, Molde, Brann.

2: Jeg tror at Viking kommer til å overraske nå når de spiller uten press på seg. Jeg tipper en 7.-8.-plass.

3: Det er ingen soleklar dumpekandidat i mine øyne, men jeg tror at Ranheim kommer til å få det tøft i år.

4: Rosenborg og Brann kan godt rykke ned. Og Haugesund via kvalik!

5: Nå har jo vi Tommy Høiland selv... Ellers må det være Pål-André Helland i Rosenborg. Det har vært en del episoder med fakter og sutring.

Carina Johansen / NTB scanpix

Vålerenga

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Erling Rostvåg, talsperson for Klanen

1: Rosenborg, Molde, Vålerenga.

2: Vålerenga er bedre enn på lenge. Det er selvsagt en del som skal klaffe, og de nye spillerne vet man ikke hvordan fungerer før litt ut i sesongen. Men utgangspunktet er godt, og det er gjort et bedre grunnarbeid enn tidligere.

3: Godset. De er dårlige nå, altså.

4: Hvis jeg skal velge fra øverste hylle, så kan godt Lillestrøm rykke ned og få avkjølt seg en sesong. Men så vil vi ha dem opp igjen - vi vil ha lokaloppgjørene mot dem. En sesong nede har de bare godt av.

5: Det er mange duster der ute, men det er få som kommer under huden på oss. Jeg misliker alle tidligere Vålerenga-spillere som scorer mot oss. Det skjer hele tiden!