Må selge sønnen

KOMMENTAR: TIL valgte å beholde Simo Valakari (46) der alle andre trolig ville fått sparken. Når det skjer, legger styret og daglig leder hodet sitt på blokka, fordi presset vil være gedigent fra dag én.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tegning av Odd Klaudiussen

Rune Robertsen iTromsø

Et nedrykk i TIL skal i utgangspunktet bety konsekvenser. Onsdag formiddag presenterte toppledelsen i klubben den ventede konklusjonen som er blitt jobbet med de siste drøye to ukene. Svein-Morten Johansen får tilbud om en annen jobb i klubben, samtidig som sportssjefstillingen fjernes.

Samtidig sitter Simo Valakari trygt, og blir med det den som skal forsøke å ta «Gutan» tilbake i Eliteserien. Åpenbart et kontroversielt valg. For både internt blant spillerne, blant sponsorer og – ikke minst – supporterne – er det et betydelig antall som ønsket treneren bort fra TIL og Alfheim.

Ikke overraskende med tanke på at TIL tok 40 poeng på hans siste 45 eliteseriekamper. Det er sensasjonelt svakt.

– Spillerne stiller seg bak treneren, og det har vært signalisert spørsmål om endringer. Alle ser at man trenger noen justeringer med tanke på hvordan vi fremstår på banen, sa en tydelig styreleder Stig Bjørklund på pressekonferansen inne i en losje på Alfheim stadion.

Likevel er det ingen tvil om at kjøpet av Onni Valakari ble et vendepunkt for Simo Valakaris TIL-opphold. Kanskje er det bare tilfeldig at den ovennevnte skrekkperioden startet da. Likevel er det etter det iTromsø vet ingen tvil om at spillergruppa ble stadig mer preget av å ha trenerens sønn i garderoben.

Simo Valakari Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Opplevelsen av ikke å kunne snakke fritt i garderoben er vanskelig, og når samtidig Valakari junior var den som fikk mest spilletid, skapte det reaksjoner internt.

Dette er noe TIL-ledelsen er blitt gjort kjent med, og ønsker å endre. Derfor er det vedtatt at Onni Valakari skal selges i vinter, og på denne måten gi pappa Simo en ny mulighet til å få tilbake de han har mistet i garderoben.

For når unge, lokale spillere på samme alder ikke får i nærheten av så mange sjanser til å utvikle seg som tilfellet har vært med Onni Valakari, er det som å be om trøbbel. Kommende sesong betyr drastiske kutt i ressurser til A-laget, og dermed tvinges nok trenerprofilen til å gi andre unge spillere flere muligheter.

Hovedtreneren står også foran en gedigen utfordring når det kommer til hvordan han skal etterleve styrets krav og forventninger om endringer i spillestilen. Den mye omtalte Valakari-fotballen oppfattes av mange som et langt steg bort fra TIL-identiteten. Resultatene viser også at ambisjonene ikke står i samsvar med evnene.

Hvor store endringer som faktisk må skje, vet ingen. Det vi derimot vet er hvor prinsippfast og trofast Valakari har vært til sitt tankesett. Hvis du ber en trener om å endre på for mye av sin måte å spille fotball på, vil det ikke oppfattes som troverdig av verken spillere eller andre utenfor TIL.

Derfor er jeg spent på om spillerne kjøper det nye budskapet 46-åringen må komme med når treningene starter opp igjen i midten av januar.

Selv treningskampene kommer til å bli viktig resultatmessig for treneren, og ikke minst de første seriekampene. Kommer TIL på etterskudd fra start, vil presset tilta umiddelbart, når vi også vet at forventningene fra ledelsen er opprykk.

Om Simo Valakari lider samme skjebne som Branns Rikard Norling gjenstår åpenbart å se. Sistnevnte beholdt også jobben som hovedtrener i 2015 da laget rykket ned til 1.-divisjon. Han varte til i mai det året, og ble erstattet av Lars Arne Nilsen.

Selv om TIL-ledelsen fremhever at økonomi ikke hadde noe å si for avgjørelsen om å beholde Valakari, hadde det vært enklere å kvitte seg med finnen hvis exiten ikke hadde kostet fem millioner – og alternativene var åpenbare.

Spørsmålet om TIL vil ha råd til å sparke treneren midt i sesongen, hvis resultatene ikke er gode nok, er definitivt på sin plass.

Inntil videre har styret og daglig leder satt all sin lit til en trener som sviktet da TIL trengte det som mest. Nemlig da eliteserieplassen sto på spill.

Publisert: Publisert 18. desember 2019 14:24