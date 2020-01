Eliteseriespiller klar for Sandnes Ulf: – Et spennende prosjekt

André Södlund kommer fra Odd og har skrevet under på en toårskontrakt med Sandnes Ulf.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

André Södlund (t.h.) er klar for Sandnes Ulf. Her sammen med Jone Samuelsen i 2018. Foto: NTB scanpix

Sandnes Ulf henter 23-åringen André Södlund fra Odd. Det bekrefter klubben på sin hjemmeside fredag formiddag.

Sødlund har vært Odd-spiller det siste halvannet året. Han fikk bare 14 kamper for Odds A-lag på halvannen sesong, og nå skifter han ut Eliteserien og Skien med 1. divisjon og Sandnes.

Før han gikk til Odd sommeren 2018, har Sødlund vært i Sandefjord i en årrekke. Han har også en halv sesong i Nest-Sotra. Der var Steffen Landro, Sandnes Ulfs trener, assistent, så de to kjenner hverandre fra før.

– Det har vært dialog i to-tre uker, så det var godt de ble enige, sier Sødlund til Aftenbladet.

André Södlund har vært i Odd i halvannen sesong. Nå kommer han til Sandnes Ulf. Foto: NTB scanpix

Roser Landro

Han sier han trives best på midtbanen og er klar for å slå tilbake etter å ha slitt benken i Odd.

– Jeg kjenner Steffen litt fra før og vet hva han står for. Han er en meget bra trener som bare har blitt bedre og bedre med årene, sier 23-åringen.

Han skal være på plass når Sandnes Ulf starter sesongoppkjøringen.

– Det er et spennende og bra prosjekt på gang i Sandnes Ulf nå. Det er en klubb som ikke har vært helt blant de beste de siste sesongene, men det er et godt potensial her, det er et nytt stadion på plass, det er spennende, sier Sødlund som søker trygghetsfølelsen og spilletid når han nå gjør rogalending av seg.

Sødlund har satt navnet sitt på en toårskontrakt med Sandnes Ulf.

Fra før har Sandnes Ulf hentet Jostein Ekeland fra Viking, Sander Ringberg fra TUIL og Johannes Nunez Godoy fra Skeid.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 11:24 Oppdatert: 3. januar 2020 11:40