Ny podkast: Berisha om Viking-drømmen, reaksjonene i Bergen og meldingene fra Tripic

Hør årets første Studio A-episode her nå.

Publisert: Nå nettopp

Veton Berisha er gjest i ukens Studio A. Foto: Kjetil Flygind

Brann-spiller Veton Berisha er gjest i ukens Studio A. Berisha ønsker sterkt å spille for Viking, og i den ferske episoden av Aftenbladets sportspodkast forteller han hvorfor.

2019 ble en nedtur for både Berisha og Brann, nå håper spissen å bytte ut rødt med mørkeblått, noe han også ga sterkt uttrykk for i et intervju med BT forrige uke.

– Jeg tror dette løser seg, sier Berisha om en mulig Viking-overgang i Aftenbladets podkast.

Eller hør episoden her nå:

