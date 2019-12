TV-ekspert tordnet mot Tottenham-spillerne: – Ser helt latterlig ut

Tottenham snudde kampen hjemme mot Brighton etter en pinlig førsteomgang på Boxing Day. Den svake åpningen skapte reaksjoner.

Harry Kane (i midten) og resten av Tottenham-spillerne spilte en svak førsteomgang mot Brighton. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Tottenham – Brighton 2–1

London-klubben hadde ikke tapt på Boxing Day, fotballens festdag, siden 2003. Etter de første 45 minuttene på Tottenham Hotspur Stadium kunne den lystige statistikken se ut til å bli brutt.

Tottenham lå under halvveis, men anført av Harry Kane og Dele Alli klarte hjemmelaget å snu kampen mot Brighton.

Duoen scoret ett mål hver i andre omgang. Brighton klarte aldri å svare på Allis lekre ledermål. Dermed endte kampen 2–1 til hjemmelaget.

– Vi lå under 0–1 mot et godt lag. Vi måtte grave dypt i dag for å vinne, sa Kane til Amazon etter kampen.

I tillegg var dette femte gangen på rad at Kane scorer på Boxing Day, ifølge Opta. Han står med hele åtte mål på de fem forsøkene.

– Jeg liker det. Kampene kommer tatt og fort. Kanskje det er julemiddagen som gir meg en «boost». Jeg må kanskje spise det oftere, fleipet målmaskinen.

Harry Kane utlignet for Tottenham like etter pause. Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

Langet ut i pausen

Tottenham-spillerne åpnet kampen med å spille ballen seg imellom i forsvarsrekken. Etter flere trekk i laget endte en håpløs langball ut over sidelinjen.

Den passive åpningen fikk tidligere Tottenham-målvakt Erik Thorstvedt til å reagere i TV 2-studioet.

– Ser det ut som de vet hva de skal gjøre? Det ser helt latterlig ut, langet han ut i pausen.

For kun fire dager siden tapte Tottenham mot London-rival Chelsea på eget gress. Thorstvedt forventet en helt annen innstilling fra spillerne i starten av kampen mot Brighton.

– Hva gjør dette med egne spillere fremover på banen? Se (Moussa) Sissoko, han løper rundt som en tulling og prøver å løpe seg fri, sa han og fortsatte:

– Det er en grusom måte å starte kampen på. Jeg kan ikke fatte og begripe at det er en måte å sette i gang på under Boxing Day.

Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt er fotballekspert i TV 2. Foto: Øyvind Ganesh Eknes, TV 2

Slo tilbake

Halvveis ut i første omgang trodde de fleste at Kane hadde sendt hjemmelaget i føringen, men etter en titt på video ble scoringen annullert for offside.

13 minutter senere fikk Brighton et frispark i god innleggsposisjon. Det endte med et kontant hodestøt fra Adam Webster, og dermed 1–0 til Brighton. Stillingen sto seg til pause.

Det kunne se ut til at noen velvalgte ord hadde blitt sagt i pausen. I andre hevet Tottenham-spillerne seg flere hakk.

Åtte minutter etter hvilen fikk Kane to skuddmuligheter innenfor sekstenmeteren. På det andre forsøket satte han ballen vakkert i mål på en halvvolley til 1–1.

José Mourinho sto engasjert på sidelinjen. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Alli-magi

Etter utligningen fortsatte hjemmelaget å jakte på ledermålet. Alli har blomstret siden José Mourinho ble ansatt som manager i Tottenham i november.

Engelskmannen hadde scoret fire mål på de seks siste kampene før møtet med Brighton. I andre omgang forbedret han statistikken ytterligere.

23-åringen mottok ballen i sekstenmeteren fra høyreback Serge Aurier og avsluttet med en nydelig lobb over Brightons målvakt. Dermed hadde Tottenham snudd kampen.

London-klubben hadde flere gode muligheter på slutten, men ledelsen sto seg kampen ut. Nå har ikke Tottenham tapt på Boxing Day på 17 år.

Dele Alli gratuleres av lagkameratene etter den lekre scoringen. Foto: ANDREW COULDRIDGE / REUTERS

