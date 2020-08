Carlsens storspill fortsetter – tok første stikk i finalen

Magnus Carlsen fikk god kamp av Jan Nepomnjasjtsjij i det første finaleoppgjøret i Legends of Chess, men nordmannen sikret seieren til slutt.

Magnus Carlsen fikk en god start på finalen. Foto: Heiko Junge

Carlsen har herjet med motstanderne i Legends of Chess-turneringen hele veien frem til finalen. Turneringen avgjøres med best av tre kamper. I første finaleduell mandag trakk nordmannen også det lengste strået.

Med hvite brikker slet Carlsen lenge. Da nordmannen så ut til å avgjøre kampen med remis i siste parti avsluttet Carlsen med stil og vant med hvite brikker.

– Jeg synes det var fryktelig dårlig i dag rett og slett. Langt under pari. Det er ofte sånn mot Nepomnjasjtsjij, at du får sjelden en god følelse etter å ha spilt mot han, fordi han spiller såpass komplisert sjakk, sa Carlsen til TV 2.

Legendeturneringen er den fjerde av fem turneringer som inngår i Magnus Carlsen Chess Tour, der Carlsen allerede har vunnet to av tre turneringer.

45.000 dollar

I mai vant han åpningsturneringen Magnus Carlsen Invitational, mens Daniil Dubov vant Rapid Challenge måneden etterpå. I juli vant den norske verdensmesteren nok en turnering, med seier i Chess Masters.

Vinneren av Legends of Chess får 45.000 dollar og garantert plass i finaleturneringen i Magnus Carlsen Chess Tour senere i måneden.

Carlsen slo alle de ni andre deltagerne i det innledende grunnspillet og står med seier i 11 strake dueller før finalen.

Jan Nepomnjasjtsjij måtte se seg slått i den første finalekampen. Foto: Berit Roald

Best mulig åpning

Finaleoppgjøret startet på best mulig måte for den norske verdensmesteren: seier med svarte brikker.

Carlsen fikk overtaket etter å ha ødelagt bondestrukturen til Nepomnjasjtsjij, som gjorde det vanskelig for russeren å gjemme unna sin konge. Da fikk nordmannen fordelen da det var tid for en av tingene han kan best: dronningsluttspill.

Carlsen sto fint med sin dronning midt på brettet og presset Nepomnjasjtsjijs konge nok til at det bare var et tidsspørsmål før første parti var vunnet.

Tett og jevnt

Like lett som i første parti skulle derimot ikke resten av den første finaleduellen bli.

Med hvite brikker klarte ikke Carlsen å utnytte fordelen og et relativt tamt parti endte med remis. Da Nepomnjasjtsjij fikk sjansen med hvite brikker igjen gikk han offensivt til verks og overrumplet til slutt Carlsen.

– Jeg prøvde å spille relativt skarpt med hvit i det andre partiet. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å overraske han da.

Nordmannen var kanskje litt overmodig og sto i en sårbar stilling da russeren til slutt fikk overtaket. Carlsen gjorde et feiltrekk da han flyttet frem en bonde som sto i nærheten av kongen sin og da tok det ikke lang tid før nordmannen skjønte at han sto i en tapt stilling.

Gikk til lynsjakk

I fjerde parti med hvite brikker igjen klarte ikke Carlsen og få til annet enn nok en remis. Finalemotstanderne kunne ikke skilles i hurtigsjakk og dermed måtte Carlsen og Nepomnjasjtsjij ut i lynsjakk.

Nok en gang tok Carlsen føringen med svarte brikker og tok ledelsen i første lynsjakkparti. Men igjen skulle han slite med fordelen med hvite brikker.

Nordmannen ristet på hodet under det andre lynsjakkpartiet, men verdensmesteren skulle vise sterk vinnervilje da han kjempet seg tilbake igjen og til slutt seiret.

For Carlsen så ut til å redde inn remis, som også hadde sikret seier første dag, men nordmannen vant til slutt partiet og første duell i finalen.

Den neste finalen spilles tirsdag.

