– Fokuset er å få ut potensialet i dem som er her og gjøre det vi kan for å skape prestasjoner som gir oss poeng. Det har vi veldig troen på at vi skal få til. Jeg hadde vært mer bekymret om jeg følte at vi hadde lykkes og gjort det bra, men ikke plukket poeng, sier Bjørn Erik Melland. Foto: Marius Simensen