Knudtzon ut til Haugen, som løfter den mot bakre. Ohi vinner mot Bjørkan, men den heades over mål.

Bodø/Glimt ropte for øvrig på straffe da Brede Moe tilsynelatende ble holdt, men ingenting, mente Tore Hansen.

Bodø/Glimt kan kontre. Nydelig ball fra Berg til Hauge, men venstrekanten får et dårlig touch.

Cristiano Ronaldo, David Luiz og Juninho Pernambucano! Take a bow! Patrick Berg klemmer til og får en dupp som er vrien for Andreas Linde. Ballen dupper bort i hjørnet og i mål!

Mål for Bodø/Glimt!

Etzaz Hussain leter etter Ohi. Den blir for lang.

Fantastisk ball fra Brede Moe til Junker, som velger å spille den videre. Burde kanskje skutt selv, for det kunne vært en stor sjanse!

Utrolig sjanse for Glimt! Zinckernagel slår ballen til Junker, som utrolig nok klarer å sette ballen utenfor mål fra en meters hold. Der skal det stå 1-1!

Stor sjanse for Knudtzon! Bodø/Glimt-spillerne er kanskje litt rystet nå. De samlet seg i en ring rett etter scoringen, men her skaper Molde en ny sjanse. Knudtzon kommer gjennom og setter ballen utenfor.

Mål for Molde!

Femmeter for Molde.

8′ DEL