Andrelagene får ikke rykke opp til 2. divisjon

Styret i Norges Fotballforbund endrer kampreglementet slik at døren lukkes for at andrelagene kan rykke opp til nivå tre i norsk fotball denne sesongen.

Reservelagene til Brann og Viking befinner seg i 3.-divisjon. De får ikke muligheten til å rykke opp i år. Foto: Marit Hommedal

NTB

Det bekrefter forbundet på sine nettsider fredag.

Klubber som Start , Viking, Brann, Molde, Aalesund, Bodø/Glimt, Stabæk, Tromsø og Ranheim har lag i 3.-divisjon.

Ulike muligheter

Årsaken til at det tas grep rundt mulighetene for opprykk til 2. divisjon er erkjennelsen av at 3. divisjonsklubbene så langt har hatt svært ulike muligheter til å forberede seg til sesongen.

Virussituasjonen har gjort at breddefotballen så langt ikke har kommet i gang med fullverdige treninger og kamper. Klubbene i toppfotballen, og dermed spillerne som i stor grad utgjør andrelagene, har imidlertid vært i aktivitet i lengre tid.

Fotballpresident Terje Svendsen og NFF endrer opprykksmulighetene til 2. divisjon. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå tar styret i Norges Fotballforbund konsekvensen av det.

– Når trening og kamper kan starte på nivå fire for menn er ennå ikke avklart. Avstanden mellom de som har anledning til å trene normalt mot dem som ikke har anledning, øker etter hvert som dagene går. Forskjellene i forberedelsestid blir etter hvert så store at den vil bryte med grunnleggende fair play-bestemmelser, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Han understreker videre at seriespillet ellers gjennomføres på vanlig måte.

Kontaktet av klubber

Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, sier til Aftenposten at saken er så fersk at han ikke har registrert hvordan mottakelsen har vært på beslutningen.

– Men vi har jobbet med det en stund og brukt mye tid inn mot interessegrupperinger før beslutningen ble tatt i dag, sier Fisketjønn.

– Er det mange klubber som har tatt kontakt om det?

– Vi har fått en del henvendelser rundt det, ja. Både fra interessegrupperinger og klubber direkte, sier Fisketjønn.