Golfstjernen brøt ut ut i latter av sitt overraskende svar. Så tok intervjuet en uventet vending.

Viktor Hovland (22) ble bedt om å trekke frem tre personer å spille en golfrunde med. Svaret fikk ham til å bryte ut i latter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Viljam Brodahl Aftenposten

Fredag var nordmannen uheldig og røk ut av den aktuelle PGA-turneringen i Phoenix. Likevel har Viktor Hovland markert seg.

I et intervju med arrangøren ble 22-åringen bedt om å liste opp tre personer han gjerne skulle ønske å spille en golfrunde med.

– Jeg ville hatt med min far. Det ville vært kult å spille med Ben Hogan (tidligere golfspiller). Og den berømte fotballspilleren fra Norge. Hans navn er John Carew, svarte nordmannen.

Eurosport, som eneste mediet i Norge, er på plass for å sende turneringen på sine plattformer. Der kom kanalen i prat med Hovland, og konfronterte nordmannen med det noe overraskende svaret.

– Hvorfor John Carew?

– Det var så sykt teit intervju, der jeg ble tatt på sengen. Da hadde jeg liksom ikke lyst til å si Tiger Woods, eller noen andre «cheesy» navn». Så da tok jeg bare noen, som ingen andre vet om der borte. Da tok jeg John Carew, sa Hovland og brøt ut i latter.

Viktor Hovland røk ut av PGA-turneringen i Phoenix. Foto: Bradley Collyer / PA

Fikk overraskende videohilsen

Carew, som er et kjent navn for de fleste i Norge og i Fotball-Europa, kan ikke regnes som en berømt utøver i USA. Fotballspilleren fikk 91 landskamper for Norge og spilte for storklubber som Valencia, Roma, Lyon og Aston Villa.

– Du tok bare en tilfeldig?

– Ja, jeg bare tok en helt tilfeldig person. Det hadde vært en veldig koselig runde med John, det skal sies, fortalte han og gliste.

Så tar intervjuet en uventet vending. Eurosport var før intervjuet i prat med Carew, som hadde sendt en videohilsen til den norske golfprofilen.

– Det her er så dårlig gjort, sa Hovland.

Deretter dukker Carew opp på skjermen.

– Viktor Hovland. Vår mann i Phoenix. Det blir en «waste of time» for de andre gutta å prøve og slå deg. Lykke til, gutten. Vi snakkes, sa Carew.

– Hvilken jævla legende! kontret Hovland.

Waste Management Phoenix Open sendes på Eurosport Norge og GOLFTV lørdag kveld fra 18.30.

Viktor Hovland vant U.S. Amateur Championship i 2018. Foto: LUCY NICHOLSON / REUTERS

Klarte ikke cuten

Lykkønskningene fra Carew så derimot ikke ut til å hjelpe nordmannen. Fredag fikk Hovland det tøft i PGA-turneringen i Phoenix.

Etter endt dag var han ett slag fra å gå videre i turneringen. Det var kun de 55 beste spillerne som fikk fortsette å spille i turneringen, med to runder igjen.

I 2018 slo nordmannen gjennom for fullt. Da gikk han til topps i U.S. Amateur Championship, og dermed kvalifiserte han seg til sin første majorturnering året etter. Ingen annen nordmann hadde tidligere spilt i en slik turnering tidligere.

Den siste tiden har han stabilisert seg med en rekke gode resultater i PGA-turneringer, selv om det ikke gikk helt veien i Phoenix.

Turneringen ledes av John B. Holmes fra USA. Han ligger 13 slag under par etter to av fire dager unnagjort.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 12:03

Mest lest akkurat nå