Beskjeden fra mamma var ikke til å ta feil av. Men det var ikke derfor han deppet alene på rommet.

TRONDHEIM: Kanskje var beskjeden fra mamma hjemme i Stavanger det tydeligste tegnet på at alt ikke hadde gått helt etter planen. Hun informerte sønnen, ifølge ham på en tydelige måte, at han var blitt vurdert til 3 på VG-børsen etter kampen mot Frankrike.

Han prøver å unngå de spillerbørsene selv (det er iallfall det han sier), men etter seieren over Portugal er det ingen grunn til å styre unna spaltene. Det er heller ingen tvil om at seks mål og godt spill gjorde godt for rogalendingen.

– Det var utrolig deilig, og ikke minst det at jeg fikk starte i en så viktig kamp. Den var egentlig alfa og omega for det som skal skje videre i turneringen, sier Johannessen.

Det var under den faste fotballøkten på morgenen kampdag at han fikk beskjeden fra trener Christian Berge. Han skulle spille fra start, og nå måtte han bare ta å bevise at han fortjener plassen på laget.

Det betydde mye, for 25-åringen ser ingen grunn til å legge skjul på at innledningen på mesterskapet ble annerledes enn han hadde sett for seg.

Etter en god høst i topplaget Flensburg-Handewitt i verdens tøffeste liga og en god Golden League-turnering for Norge i oktober, var han ikke forberedt på at det skulle lugge såpass i de to siste treningskampene og i EM-starten.

– Personlig var jeg ganske overrasket over at jeg ikke presterte med en gang. Jeg forventet nesten at det bare skulle gå av seg selv. Når det ikke gjorde det, så måtte jeg jobbe litt ekstra. Heldigvis kom det i dag, sier han.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

To klubbkompiser som slet

Det er ikke bare enkelt å være på et lag som gjør det bra, hvis du samtidig vet at dine egne prestasjoner ikke er gode.

– Det er selvfølgelig frustrerende når du ikke presterer på det nivået du vil. Jeg har prøvd å være positiv for laget, men når jeg har vært alene på rommet, så har jeg ikke vært like glad, sier Johannessen.

Da går han i seg selv og analyserer hva det er som må til for at spillet skal bli bedre. Samtidig gjelder naturligvis også floskelen om å legge det dårlige bak seg og se fremover.

Mot Portugal leverte også Flensburg-kompis Magnus Abelvik Rød en gnistrende første omgang. 22-åringen banket inn seks mål på syv forsøk.

– Det var klasse! Og det var deilig at både jeg og han valgte å svare på tiltale. Han har også slitt litt de første kampene, og det var godt å se at han presterte så bra, er vurderingen fra Johannessen.

– Har dere snakket noe sammen om det?

– Ikke annet enn at vi må prøve ikke å tenke på hva som står i mediene, eller på det presset som ventet oss i Trondheim. Vi måtte prøve å kose oss med den oppgaven vi sto i, for det er ikke så ofte du spiller EM på hjemmebane. Det var godt å avslutte her med en god følelse.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Lettet Berge

At både Johannessen og Rød slo tilbake var naturligvis noe som også gledet trener Christian Berge.

– Vi snakket på forhånd om at de skulle inn og ta ansvar i dag. Jeg synes de løste det fortreffelig. Vi spilte en god kamp mot en vanskelig motstander, sier treneren.

Og til tross for noen prestasjoner litt under hva enkelte forventet, var han ikke særlig overrasket over at den talentfulle duoen hevet seg.

– Jeg var ikke så redd for at vi ikke skulle få til det. Men det er viktig, helt klart. Det er avstandsbevegelsen Gøran har slitt litt med, ellers har det vært vanvittig bra. Magnus har kommet mer og mer, og han tror jeg bare får mer stigning utover i mesterskapet, sier Berge.

Det må vel egentlig bety at det ser ganske lyst ut for det norske laget før hovedrunden?