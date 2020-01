ISLAND-UNGARN 18–24

Kampen mellom Island og Ungarn i gruppe E var svært viktig for de to lagene med tanke på veien videre i mesterskapet. Men minst like nervøse var de mange danske tilskuerne på tribunen i Malmö Arena. Etter tap mot Island og uavgjort mot Ungarn, var danskene avhengige av hjelp fra sin tidligere koloni Island: Alt annet enn islandsk seier, og Danmark ville ryke ut.

Og det startet bra – for Island og Danmark. Ungarn tok riktignok ledelsen helt i starten av kampen, men islendingene var sterke i andre halvdel av første omgang og ledet 12–9 til pause.

Men neglebitingen var langt fra over for de seiersvante rødhvite, regjerende verdensmester etter å ha smadret Norge i finalen i 2019.

Ungarn jobbet seg sakte, men sikkert inn i kampen. Og mens islendingene knapt maktet å score i andre omgang, mye på grunn av godt keeperspill, traff ungarerne med sine avslutninger gang på gang. De siste ti minuttene av kampen ledet Ungarn med fire-fem mål, og rådville islendinger var ikke i stand til å slå tilbake.

Dermed er danskene ute av VM. – En katastrofal turnering, slår den danske avisen Ekstra Bladet fast.

Danmark var den store EM-favoritten etter forrige års VM-gull. En annen favoritt, Frankrike, røk også ut etter tap mot Norge.