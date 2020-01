Høitomt passerte 5000 seirer

Den utflyttede Orre-karen inn på eksklusiv liste.

Eirik Høitomt etter at han onsdag kveld tok sin 5000. seier som travkusk. Foto: Anders Kongsrud/Hesteguiden

OSLO/BJERKE: Etter å ha kjørt blankt i et par dager, blei Eirik Høitomt (50) onsdag den tredje norske i klubben over kusker som har vunnet 5000 travløp. Det skjedde på Bjerke. Jubileumshesten var 6-oddseren Mietor.

– Det var godt å klare det, folk har jo mast litt. Løpet ble perfekt. Jeg er stolt over å ha nådd 5000 seirer som den tredje nordmannen i historien. Vi får fortsette og ta noen til, sier Eirik Høitomt – opprinnelig fra Orre, men nå bosatt på Østlandet.

Ikke hjemmekontor

Han tar ikke hardt i. Høitomt har kjørt mellom 1700 og 2000 løp i året de siste 15 sesongene. Det er mellom fire og fem løp – hver dag.

Høitomt har ikke hjemmekontor. Lørdag var han i Oslo, søndag i Kristiansand og mandag i svenske Karlstad. Onsdag gikk turen igjen fra Vear utenfor Tønsberg til Oslo.

– Det er større kamp om hestene i dag. I tillegg kjøres det stadig færre løp i Norge, sier Høitomt.

Men med ganske konstant seiersfart vil han uansett bli historiens mestseirende norske kusk. Gunnar Eggen kjørte første over mål 5546 ganger i sin karriere. Det betyr at Høitomt med dagens seiersfart vil passere Eggen i løpet av sommeren 2023.

Eirik Høitomt Foto: Equus / Kanal75 / KANAL 75 AB

– Det er flott mål å ha, men jeg orker ikke å ha tankene for langt fram. Du vet aldri hva som skjer i denne sporten. Man kan fort bli skuffet, understreker Høitomt som har kjørt inn 233 millioner kroner til sine hesteeiere gjennom karrieren.

Første seier i 1987

Han vant sitt første løp som 18-åring på Forus Travbane 1. september 1987. Unge Høitomt satt i sulkyen bak hesten som het Zmita Yankee Jeb.

Det tok nesten 14 år før seier nummer 1000 kom, også det på Forus med hesten Lundvar.

Kuskenes adelskalender toppes altså av Gunnar Eggen (74) med 5546 seirer. Asbjørn Mehla (70) er den andre i den eksklusive 5000-klubben med 5159 førsteplasser.

I skandinavisk sammenheng er 66-årige Jorma Kontio en suveren ener. Finnen, med Sverige som arbeidsplass, passerte nylige 11.000 førsteplasser.

