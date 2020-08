Nyhetsbyrå: Messi har gitt beskjed om at han vil forlate Barcelona

Barcelona har bekreftet til nyhetsbyrået Associated Press (AP) at Lionel Messi ønsker å forlate klubben.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Lionel Messi ønsker å forlate Barcelona. Foto: Manu Fernandez / Reuters

Argentineren har en klausul i kontrakten sin som lar ham forlate Barcelona vederlagsfritt etter hver sesong. Ifølge Marca, som først omtalte saken, må denne klausulen aktiveres før 1. juni, men avisen mener koronapandemien kan bety at 33-åringen likevel kan aktivere klausulen nå.

Rob Harris i nyhetsbyrået Associated Press (AP), skriver på Twitter at Barcelona bekrefter at Messi har informert klubben om sitt ønske om å dra.

Journalisten Alfredo Martínez, som jobber i den spanske radiostasjonen Onda Cero, skriver også at Messi vil forlate Barcelona, og at han har en klausul i sin kontrakt som gjør det mulig.

Viasports Petter Veland, er ikke overrasket.

– Denne nyheten har på mange måter ligget og ventet rett rundt svingen med tanke på rapportene de siste to månedene og den siste uken, sier Norges fremste kjenner av spansk fotball til Aftenposten.

– Del av et maktspill

Under et møte med Ronald Koeman forrige fredag, skal Messi ha gitt den nye Barcelona-treneren beskjed om at han ser for seg en fremtid der han spiller fotball et annet sted enn på Camp Nou.

– Sett utenifra virker dette som en del av et maktspill, der det siste støtet fra Messi kommer nå. Med dette sender han ballen til Barcelona og klubbpresident Josep Bartomeu, og sier «enten stikker du, eller så stikker jeg», sier Veland om situasjonen.

Selv om Messi har vunnet mange titler med den katalanske klubben, har Barcelona sviktet flere ganger i Champions League de siste sesongene.

Nylig ble det et realt mageplask da de tapte 2–8 mot Bayern München i kvartfinalen. Sesongen før ble det exit i semifinalen etter 0–4-tap borte mot Liverpool. Året før rotet de bort en stor ledelse og ble slått ut av Roma.

Etter fadesen mot Bayern München, fikk trener Quique Setién sparken. Kort tid etter trakk sportsdirektør Éric Abidal seg.

– At styret ikke trakk seg og at presidentvalget ikke ble skjøvet frem, men ble flyttet til mars 2021, er trolig katalysatoren, mener han.

Derfor tror Veland at dersom Bartomeu skulle trekke seg som klubbpresident, kan Messi kan komme til å bli værende.

I 2015 vant Lionel Messi og Barcelona Champions League for hittil siste gang. Foto: Martin Meissner / TT NYHETSBYRÅN

Får støtte fra tidligere Barcelona-kaptein

Messi ser ut til å ha støtte fra flere hold i den angivelige maktkampen mot Barcelona-president Bartomeu.

Tidligere Barcelona-kaptein Carles Puyol skriver på Twitter at han respekterer og beundrer Messi. «Du har all min støtte, min venn», skriver 42-åringen som la opp som fotballspiller i 2014.

Luis Suárez, som skal ha fått beskjed av Koeman om at han ikke er ønsket med videre, har twitret sin støtte til synspunktet Puyol har ytret.

Messi er seks ganger kåret til verdens beste fotballspiller. Med Barcelona har han vunnet ligaen ti ganger. Klubben har vunnet Champions League fire ganger med Messi på laget.

33-åringen debuterte for Barcelonas førstelag i 2004. Siden er det blitt nesten 500 offisielle kamper og nesten like mange mål.

Saken oppdateres