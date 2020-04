Tour de France henger i en tynn tråd. Kaggestad frykter konsekvensene hvis gigantrittet avlyses.

Der de fleste store sportsarrangementer er blitt utsatt eller avlyst, er det foreløpig ingen avklaring rundt sommerens Tour de France.

Tidligere denne uken avviste derimot Tour de France-sjefen Christian Prudhomme at rittet vil gå uten publikum, samtidig som han slo fast at planen for øyeblikket er at det går som vanlig fra 27. juni til 19. juli, ifølge Sports-Auvergne.

Han påpeker videre at dette avhenger av hva som skjer med viruspandemien.

– Det er bare én ting jeg vil, og det er at Tour de France arrangeres i sommer. Ikke for Tour de France sin del, men hvis det ikke skjer, vil det bety at landet er i en katastrofal situasjon. Det håper vi virkelig ikke er tilfellet, sier Prudhomme.

Økonomiske konsekvenser

Johan Kaggestad, ekspertkommentator for TV 2, sier at det er krise for sykkelsporten om Tour de France blir avlyst.

– Det er sykkelsportens desidert største merkevare. Det er der sponsorene til lagene får sin oppmerksomhet, og hvis det ikke blir Tour de France, synker verdien på sponsoratet kolossalt, sier Kaggestad.

Ritt som Giro d'Italia er allerede avlyst, men det er bare snakk om småpenger i forhold til Tour de France, ifølge Kaggestad.

– Det er krise hvis ikke det gjennomføres. Da har ikke sponsorene fått noe igjen for sponsoratet sitt. Det er en stor utfordring. Og sponsorer som er knyttet opp til bransjer som sliter nå, strever nok allerede, legger han til.

Lønnskutt

Kaggestad utdyper at det er flere ryttere som er blitt bedt om å gå ned 70 til 80 prosent i lønn etter at hovedsponsorene er blitt rammet. Ingen lag med norske ryttere skal ha blitt utsatt for det hittil.

UCI WorldTeam CCC Team, med OL-mester Greg Van Avermaet i spissen, sa nylig opp kontrakten med nesten alt av støttepersonell. Rytterne har gått ned 80 prosent i lønn, ifølge Het Laatste Nieuws.

Laget sponses av den polske skoprodusenten CCC.

– De har ikke har noen omsetning for øyeblikket. Den eneste muligheten for å komme ut av den skvisen, er å be rytterne om gå ned i lønn, sier Kaggestad.

– Galskap å arrangere rittet

De økonomiske ringvirkningene vil altså bli enda større om Tour de France avlyses. Amaury Sport Organisation (ASO), som eier Tour de France, har satt 15. mai som deadline for planleggingen av rittet.

Ifølge sykkelnettstedet Cycling News spekuleres det om starten av rittet flyttes til 25. juli. Den tidligere franske sportsministeren David Douillet reagerer sterkt på tanken om at det arrangeres i sommer.

– Jeg vet at det er store økonomiske konsekvenser, men risikoen er for stor. Hvis man kunne testet alle utøverne og tilskuerne, og de testet negativt, så kan det gjennomføres, men det er veldig usannsynlig. Derfor kan det ikke skje. Det er ingen vaksine og folk dør, sier Douillet.

Douillet, som tok to OL-gull i judo, sier at han var rasende over at lokalvalget gikk som vanlig i Frankrike før «lockdownen», og sammenligner Tour-planene med dette.

– Jeg er ikke redd for å si at det var en forbrytelse mot menneskeheten. Det vil det også være om man organiserer Tour de France under disse forholdene. Det vil være galskap, sier Douillet.

Folkeliv uansett

Noe som virker sikkert, er at sykkelfesten ikke går uten publikum. Kaggestad sier at det er to grunner til det.

– Det er en folkefest med ti-tolv millioner mennesker rundt løypen, og når den blir borte, blir noe av verdien av Tour de France borte. For det andre er det vanskelig å kontrollere det. Det er etapper på over 200 km, sier Kaggestad.

Selv mener han at man må se an virussituasjonen.

– Det er folk som har lansert ideen om å flytte den til høsten. Det er en mulighet. Da blir det mange sykkelritt på høsten. Tour de France eier jo Spania Rundt, så da kunne man kanskje kuttet Spania Rundt og kjørt Tour de France, sier Kaggestad.