PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi

Paris Saint-Germain slapp unna med en advarsel etter at laget kopierte Erling Braut Haalands scoringsfeiring da laget slo Borussia Dortmund i mesterligaen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dortmunds Erling Braut Haaland feirer sitt mål i mesterligakampen mot PSG i februar. Det var den samme stillingen PSG-stjernene satte seg i etter den påfølgende seieren mot nettopp Haaland og Dortmund i den påfølgende kampen. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

NTB

I mesterligaoppgjøret i februar scoret Haaland begge målene i 2-1-seieren. Han feiret ett av målene med å sette seg i lotusstilling. I returoppgjøret i Paris 11. mars vant PSG 2–0 og avanserte til kvartfinalen.

PSG-spillerne gjorde som Haaland og satte seg i lotusstilling. Det oppfattet Uefa som en hån, men klubben slapp unna med en advarsel.

Haalands lagkamerat Emre Can ble derimot utestengt i sine to påfølgende europacupkamper på grunn av usportslig opptreden. Han avsluttet kampen med å få rødt kort etter blant annet å ha dyttet PSGs Neymar over ende.

– Hevn for provokasjon

Haaland har med sine mange scoringer herjet i Fotball-Europa denne sesongen. Han har flere ganger feiret med å sette seg i den nevnte lotusstillingen.

Det gjorde han også etter en av scoringene i det første oppgjøret mot PSG. Da det franske laget vant det andre oppgjøret 2–0 og sikret avansement, feiret hele laget seieren foran et tomt Parc des Princes. PSG la så ut lotuspåfunnet som en «story» på klubbens Instagram-konto.

Ifølge PSG-spiller Thilo Kehrer var stuntet etter returoppgjøret et svar på det som skjedde i den første kampen.

– Det kom noen provokasjoner fra den andre siden (Dortmund), så dette var en hevn for det, sa han ifølge Kicker etter returoppgjøret.

I tillegg la Kylian Mbappé ut en video direkte fra garderoben til hjemmelaget der han og flere andre hermet etter Haaland.

– Det viser at han har gjort inntrykk til de grader. Jeg har ikke sett maken, sa en humrende Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio da bildene ble vist etter kampen.