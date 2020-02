Silje Norendal skadet - operert på sykehus

Det gikk galt under oppvarmingen til US Open.

Silje Norendal har skadet seg. Foto: AP

Silje Norendal skadet seg under oppvarmingen til US Open. Natt til torsdag ble hun operert for et komplisert brudd i leggen.

Snowboardlandslagets fysioterapeut Stian Solberg bekrefter skaden. Han oppholder seg sammen med Norendal på sykehuset i Colorado.

– Silje pådro seg et komplisert brudd i leggen, og ble operert på sykehuset her i Vail kort tid etter skaden inntraff. Operasjonen gikk bra, sier Solberg.

– Skuffet og lei seg

Norendal blir værende på sykehus i ytterligere noen dager før hun kan reise hjem til Norge.

– Silje har det etter forholdene bra, men er så klart skuffet og lei seg. Hun gledet seg veldig til å konkurrere i X Games Hafjell neste uke. Hun er i trygge hender og vi er i tett dialog med helseteamet på Olympiatoppen, sier landslagssjef Per Iver Grimsrud.

I en pressemelding fra Brettforbundet fremgår det at Norendal ikke vil konkurrere mer denne vinteren.

Det er ikke første gang denne vinteren at Norendal får et ubeleilig skadeavbrekk. Før jul skadet hun skulderen under en konkurranse i Kina.

Snowboardprofil gjorde comeback for kun tre uker siden.

