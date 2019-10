Tirsdag ble Norges kvalikhåp knust – slik kan laget komme seg til EM likevel

Som gruppevinner i C-divisjonen i fjorårets Nations League har Norge hele tiden vært garantert en ekstrasjanse til å løse EM-billett dersom laget ikke lyktes i kvalifiseringen, men inntil tirsdag var håpet at Norge skulle ende på 2.-plass i gruppe F.

– Vi begynner kartleggingen i neste måned, med de siste kvalifiseringskampene for alle de aktuelle motstanderne, sa Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen etter tirsdagens 1-1-kamp mot Romania.

Det er nesten sikkert at Norge møter Serbia i semifinalen. I den andre semifinalen spiller Skottland hjemme, men motstanderen er foreløpig helt i det blå. Det var i utgangspunktet Finland, men finnene ser ut til å sikre EM-plass i høst, og i så fall rykker et annet lag inn. I øyeblikket er Israel, Bulgaria og Romania mest aktuelle kandidater.

– Vi skal sette oss ned og finne ut hvem vi bør følge med på, sa «Perry».

Realister

Fortsatt har Norge en liten teoretisk sjanse til å ende på 2.-plass, men laget er da avhengig av masse hjelp. Blant annet må Færøyene vinne borte mot Sverige.

– Vi skal gjøre det vi kan, men vi må være realister, og det skal veldig mye til, sa Per Joar Hansen.

Norge er ubeseiret i sine syv siste EM-kvalifiseringskamper, men etter tapet for Spania i åpningskampen har det blitt uavgjort i alle de fem andre kampene mot de gode lagene i gruppen. I hjemmekampene mot Sverige og Romania ledet Norge 2–0 langt ut i 2. omgang, men endte med ett poeng.

– Det er ikke kampen her i Romania som gjør at vi ikke ender blant de to beste. Vi må skylde oss selv, for vi kastet bort fire poeng på hjemmebane, sa «Perry», som ser mange lyspunkter.

FIKK DU MED DEG? Norge freser mot UEFA-avgjørelse: – Det er en hån

Mars-trøbbel

– Vi har vist at vi er vanskelige å slå. Vi har kommet tilbake på overtid tre ganger, og det er fantastisk moral i gjengen. Mange spilte ikke sin beste kamp her i Romania, og vi har mye å gå på, men vi må bare svelge skuffelsen, lade batteriene og gjøre to gode kamper i november. Så tar vi det som kommer i mars.

Den måneden har ikke vært god med Norges landslag i nyere tid.

Forrige gang Norge vant en viktig kamp i mars måned var i 1999, da Hellas ble slått 2–0 i EM-kvalifisering på bortebane med to mål av Ole Gunnar Solskjær. Siden den gang har 11 norske EM- og VM-kvalifiseringskamper i årets tredje måned gitt fire uavgjorte og syv tap, med total målscore 12–23.

– Vi må bygge videre på det vi har gjort med spillkonsept og kulturen innad i gruppen. Vi skal svelge skuffelsen fra i kveld og slå tilbake, sa Per Joar Hansen.