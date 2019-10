King har en drøm etter nedturen: – Vil være det største for hele landet

Romania-Norge 1–1

BUCURESTI: Det var kampen Norge måtte vinne, men som i altfor mange slike situasjoner de to siste tiårene, endte også tirsdagens batalje i Romania uten norsk triumf.

Dermed er drømmen om en direkteplass til neste års EM knust. Kun syltynn teori kan sende Norge videre fra den ordinære EM-kvalifiseringen. Kampene mot Færøyene og Malta i november blir som treningskamper å regne, for allerede nå rettes blikket mot mars og to nye kamper som Norge må vinne.

Serbia blir etter alle solemerker motstander i den første kampen i Nations League-sluttspillet. Blir det seier der, venter enten Bulgaria eller Skottland i finalen. Vinneren går rett til EM.

Akkurat det er et scenario som Joshua King ser veldig lyst på. Han mener oppturen kan bli enda større med å ta seg til mesterskapet den veien, enn om laget skulle klart å gå videre i den vanlige EM-kvalifiseringen.

– Jeg tror at hvis vi kommer til EM gjennom Nations League, så vil det løfte Norge mye mer. Det er to enkle kamper, spesielt hvis det blir to hjemmekamper. Jeg tror det ville vært det største for alle guttene og hele landet, sier King.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

– Rå på hjemmebane

Grunnen til optimismen er Lars Lagerbäcks enorme statistikk på Ullevaal. Etter 12 hjemmekamper som norsk sjef, har han fortsatt ikke opplevd å tape på nasjonalarenaen.

– Vi vet at vi er rå på hjemmebane, sier Haitam Aleesami.

King mener at håpet som ble tent før Romania-kampen, skyldes poenget Norge fikk med seg mot Spania lørdag. Etter at hjemmekampene mot både Sverige og Romania endte med uavgjort, etter at Norge ledet begge med 2–0, så trodde uansett de fleste at kvaliken var kjørt.

– Alle vil selvfølgelig heller gå rett videre, i stedet for at det tar lang tid, men hvis vi klarer å slå Serbia og så Skottland eller Bulgaria, så har det egentlig ikke noe å si, sier King.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Nå skal de legge en plan

Assistenttrener Per Joar Hansen sier at planleggingen av Nations League-kampene i mars vil starte allerede om kort tid. Både Serbia og de to mulige finalemotstanderne skal kartlegges i detalj.

– Vi skal sette oss ned og legge en plan, sier Hansen.

Han ser noen positive utviklingstrekk ved laget.

– Vi viser at vi er vanskelige å slå. Vi har kommet tilbake på overtid flere ganger, og gjorde det igjen her. Nå må vi svelge skuffelsen. Vi skal komme veldig sterkt tilbake i november, og så ta det som kommer i mars, sier Lars Lagerbäcks høyre hånd.