King fikk seg en kraftig overraskelse i møte med Ramos: – Jeg kan ikke huske en så vennlig stopper

SPANIA - NORGE 2–1

VALENCIA: Over 35.000 spanjoler hadde egentlig ikke gjort all verdens ut av seg. Laget deres ledet 1–0 over Norge og hadde full kontroll, men da en drøy time var spilt bestemte de seg for å sette i gang bølgen. I et par minutter var det mer liv enn i de første 60 tilsammen, men plutselig endret stemningen seg brått.

Dommeren mente at Bjørn Maars Johnsen ble revet ned inne i det spanske målområdet, og Norge fikk straffe. Tilskuerne svarte med en voldsom pipekonsert da Joshua King gjorde seg klar for å utligne til 1–1.

– Jeg hørte ikke noen ting, jeg blokkerte bare alt ute og fokuserte på ballen og at den skulle i mål, fortalte King etter kampen.

Det grepet fungerte bra, for Bournemouth-spissen satte ballen sikkert til venstre for David de Gea. Manchester United-keeperen gikk riktig vei, men klarte ikke å redde.

Både han og Spania-kaptein Sergio Ramos gjorde sitt for å forsøke å sette King ut før det viktige sparket.

– Ramos prøvde seg, og de Gea prøvde seg, men jeg lagde min egen lomme som jeg gikk inn i, sier King.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Ramos en vennlig stopper

Der og da, da Romsås-gutten utlignet til 1–1, var plutselig sjansen for et norsk mirakel på Mestalla tent igjen. Spanjolene hadde rundspilt Norge, men misbrukt over ti opplagte målsjanser.

Til slutt var det Ramos som avgjorde, med et en frekk panenka-lobb da han fikk sjansen fra straffemerket.

Og selv om Real Madrid-stopperen prøvde å psyke ut King før straffesparket, så hadde nordmannen sansen for hvordan spanjolen oppførte seg.

– Jeg trodde han var kjent for å være stygg og skitten, men kan ikke huske sist jeg spilte mot en så vennlig stopper. Det var hyggelig, og vi gikk og småsnakket mye underveis i kampen, forteller King, som ikke ville fortelle hva samtalen gikk i.

Taklingene fra Ramos hadde han uansett ingenting å utsette på. De mente han var fair og sportslige.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Skuffet over null poeng

Sin egen innsats var han både fornøyd og ikke fullt så fornøyd med.

– Jeg synes jeg klarte meg bra mot en av verdens beste stoppere, sa han ved et tilfelle, før han senere la til:

– Det var ikke min beste kamp i dag. Jeg gjorde noe riktig og noe feil. Alt i alt er jeg skuffet over at vi drar herfra med null poeng, men jeg synes ikke gutta skal være skuffet, sa King.

Han trenger uansett ikke vente lenge før neste poengmulighet kommer. Tirsdag er Sverige motstander på Ullevaal. De slo Romania 2–1 i Stockholm tidligere lørdag kveld, og er regnet som Norges tøffeste utfordrer om annenplassen i gruppen som gir EM-spill neste sommer.