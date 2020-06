Cupjubel i Tyskland for norske landslagsspillere

Kristine Minde og Ingrid Syrstad Engen hjalp Wolfsburg til 5-0-seier over Arminia Bielefeld i semifinalen i den tyske cupen onsdag.

Kristine Minde og Ingrid Syrstad Engen og Wolfsburg tok seg onsdag til finale i den tyske fotballcupen. Foto: NTB Scanpix

Wolfsburg var klar favoritt foran kampen mot nivå to-laget fra Bielefeld, og gjestene tok også ledelsen etter et kvarters spill. Pernille Harder scoret på straffe etter at Svenja Huth ble felt inne i 16-meteren.

2-0 kom på langskudd fra Pia-Sophie Wolter etter 37 minutter, og Wolfsburg kunne ta pause med en komfortabel ledelse.

Kampen ble langt på vei punktert da Cláudia Neto gjorde 3-0 noen minutter etter sidebytte. Neto scoret igjen til 4-0 etter 80 minutter, mens Sara Gunnarsdottir, som ble byttet inn for Engen, la på til 5-0 like før slutt.

Engen spilte 73 minutter i Wolfsburgs midtforsvar, mens Minde ble byttet inn etter 61 minutter. Sistnevnte er klar for Rosenborg fra 1. august og kan dermed rekke å få med seg et nytt cupgull. Wolfsburg har vunnet cupen fem år på rad, og Minde har vært delaktig i de to siste titlene.

Motstander i cupfinalen blir avgjort når Leverkusen og Essen møtes senere onsdag.