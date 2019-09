Molde utnyttet Glimt-poengtap og økte tabelledelsen i heftig regnvær

Molde - Tromsø 3–0

Med ni runder igjen av Eliteserien har Erling Moes mannskap en strålende mulighet til å ta sitt første seriegull siden 2014.

Scoringer signert Leke James, Mathis Bolly og Etzaz Hussain sørget for at moldenserne kunne innkassere tre nye poeng i gullkampen. Samtidig fikk laget en hjelpende hånd fra Stabæk som klarte 3–3 borte mot overraskelseslaget Bodø/Glimt.

Tromsø har tre poeng ned til Ranheim på kvalifiseringsplass og Strømsgodset på direkte nedrykk.

Kampen i Molde blir nok best husket for forferdelig vær. Forholdene gjorde det vanskelig å få spilt lekker fotball, men heldigvis for de involverte roet det seg etter hvert.

Tore Meek / NTB scanpix

Ny James-scoring

Molde gikk ut i hundre, og etter ni minutter dirret det i metallet. Fra 18 meter hamret Etzaz Hussain ballen i tverrliggeren.

Selv om Molde presset på for scoring, var Tromsø ikke ufarlige. Jostein Gundersen hadde en stupheading som snek seg noe utenfor Molde-buret etter en snau halvtime.

Ut av intet sørget Leke James for at Molde-supporterne fikk noe å varme seg på i pausen. Etter mye klabb og babb på et hjørnespark endte ballen i beina på James som enkelt pirket inn 1–0. Det var hans ellevte mål i årets eliteserie.

For å uttrykke sin uenighet løp Tromsø-keeper Gudmund Kongshavn etter dommer Sigurd Kringstad, men sisteskansen hadde en dårlig sak. James ble servert av Tromsøs Eric Smith, så offside var det aldri snakk om.

Bolly doblet

Tromsø ligger utsatt til på nedre halvdel og gjorde det de kunne for å få med seg poeng i bagasjen.

Manchester United-utlånte Aidan Barlow fikk en stor mulighet til å utligne da han ble spilt skrått alene mot Molde-keeper Alex Craninx, men 19-åringen klarte ikke å ta vare på muligheten.

Vondt ble til verre for Simo Valakaris menn da Mathis Bolly fant nettmaskene etter 66 minutter. Eirik Hestad leverte flott forarbeid og sendte gjennom Bolly. Alene mot Kongshavn vartet Bolly opp med en flott lobb og 2–0.

Etzaz Hussain fikk revansjert tverrliggertreffet like før slutt. Fra hjørnet av straffefeltet banket han ballen knallhardt lavt til venstre for Kongshavn. Nok en gang sto Hestad for den målgivende pasningen.

Grisevær

Kampen bar tydelig preg av at høsten har inntatt Møre og Romsdal. Mye regn og kraftige vindkast bidro til at det langt ifra var perfekte forhold for fotballspill på Moldes kunstgress.

Ballen slet med å komme seg fremover på banen, og det var neppe en tørr fotballstrømpe i aksjon i rosenes by søndag kveld.

– Det er helt parodisk. De får ikke med seg ballen. Jeg tror det blir en pause, om ikke annet, sa ekspertkommentator Bengt Eriksen i Eurosports studio i første omgang.

Pause eller avbrytelse ble det derimot ikke, og spillerne kunne ta en velfortjent, varm dusj etter over 90 minutter utendørs. Heldigvis for alle involverte roet været seg noe i løpet av første omgang.