Ranheim henger fast i nedrykksstriden etter hjemmetap på overtid

RANHEIM - KRISTIANSUND 1–2

RANHEIM: Det har vært mye snakk om Ranheims svake hjemmestatistikk i årets sesong. Fjorårets sensasjonslag er i 2019 Eliteseriens klart svakeste hjemmelag. Ikke siden 26. mai, hjemme mot Strømsgodset, har man maktet å vinne hjemme i fjæra.

Hjemme mot Kristiansund søndag kveld ble det ekstra bittert tap for Svein Maalens menn da bortelaget avgjorde kampen langt inne i overtiden.

Ranheim blir liggende tredje sist og må belage seg på en fortsatt kamp mot nedrykk i årets jevne serie.

Svak kvalitet

Kristiansund fikk kampens første skikkelige mulighet etter en corner i det sjuende minutt. Flamur Kastrati fikk headet fra kort hold, men ballen gikk utenfor mål. Bortelaget var hvassest i starten av kampen, og kom nær igjen etter 18 minutter da et innlegg fra eksiltrønder Torgil Gjertsen ble slått hardt inn i feltet og Ranheim fikk blokkert skuddforsøket i siste liten.

Det var imidlertid ikke fotball av høy kvalitet publikum fikk servert før pause i det skiftende været i Ranheimsfjæra. Hjemmelaget slet med hissige KBK-angripere og et bortelag som presset svært høyt. Det satte ofte Ranheim-forsvaret i situasjoner som var vanskelige å spille seg ut av.

Valla Dønnem fikk nok

Etter en halvtimes spill tok Eirik Valla Dønnem grep da Ranheim nok en gang mislyktes med å spille seg fremover på banen. Midtbaneankeret sendte en kjeftesmelle i retning en litt for avslappet Aleksander Foosnæs, og rett etterpå kom kampens første Ranheim-angrep av solid kvalitet. Et innlegg fra venstre fant Mushaga Bakenga, som ikke lyktes ordentlig med sitt skudd. Bakenga fikk sin debut fra start for Ranheim, og den hjemvendte trønderen sørget for at Ranheim har et helt nytt preg på angrepsspillet sitt, med stikkballer inn i bakrom til en hurtig spiss.

Ranheim fikk endelig i gang en del angrep i denne perioden, og nærmest kom Øyvind Storflor da han fikk avsluttet fra kort hold like før pause. Sean McDermott reddet imidlertid hjemmelagets største sjanse så langt og lagene gikk inn til hvilen med 0-0.

Straffescoring

Lagene kom ut etter pause med et helt annet trøkk i spillet, og vi fikk umiddelbart en mye åpnere kamp. Fire minutter etter hvilen burde Bakenga ha satt inn 1-0 da han var sist på et hardt innlegg fra Storflor, men keeper McDermott reddet. Like etter var Amahl Pellegrino helt fri inne i Ranheim-feltet, men Kristiansund-angriperen satte ballen utenfor mål.

Spillet fortsatte å skifte, akkurat som været i Trondheim denne søndagskvelden. Så, i en periode da sola gløttet fram mellom regnbygene, fikk Ranheim sin mulighet. Christophe Psyché var for røff i duell med Bakenga, og dommer Trygve Kjensli ga en noe billig straffe. Erik Tønne var sikker fra elleve meter og hjemmelaget hadde fått sitt forløsende mål.

Kristiansund snudde

Men det skulle ikke holde. De grå skyene spredte seg på ny over Trondheims-himmelen, og etter en periode med svært god stemning på tribunene, ble det et skikkelig antiklimaks da Pellegrino var først på en retur fra Even Barli og utlignet med 13 minutter igjen å spille.

Det så ut til å gå mot uavgjort, men på overtid avgjorde bortelaget. Christophe Psyché fikk revansj for den litt billige straffen han ga bort tidligere i kampen da han satte inn 1–2 på en dødball i det 93. minutt.

Fenomenalt bittert for Ranheim, som tidvis spilte godt, men ikke fikk ordentlig uttelling. Bydelsklubben blir liggende på kvalifiseringsplassen i Eliteserien.

Etter landslagspausen venter en utrolig viktig bortekamp, mot bunnlaget Strømsgodset. Det ser ut til å bli en svært nervepirrende høst i Ranheimsfjæra.