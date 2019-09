Ønsker å overraske Sverige: – Får se hva vi finner på

STOCKHOLM: Det norske landslaget dro nærmest rett fra Arlanda og til Friends Arena for å gjennomføre de siste forberedelser før skjebnekampen mot Sverige.

Ute på gressteppet var det en økt av den rolige sorten. Litt spill i en firkant og noen små spurter var det journalistene fikk lov til å se i 20 minutter, før resten av treningen som vanlig ble lukket.

– Den her treningen kunne alle sett om de ville. Vi gjør ingenting dagen før kamp som er taktisk. Her kunne dere ikke sett noen ting, tror jeg, sa Lagerbäck om han var redd for svenske spioner på arenaen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Er ikke kjent for overraskelser

Førsteelleveren hadde Lagerbäck allerede tatt ut før den siste treningen. Hvem som får sjansen foran over 40.000 tilskuere, ville svensken ikke avsløre.

– Jeg bruker ikke være kjent for overraskelser, men vi får se om jeg overrasker Sverige i morgen. Jeg tror ikke Janne (Andersson, svensk landslagssjef) blir altfor overrasket, men vi får se hva vi finner på.

For svensken har mange alternativer. Tidligere i samlingen har han blant annet fortalt at det nå er større konkurranse om plassene enn tidligere. Før Sverige er spørsmålene mange: Får Aleesami eller Meling muligheten på venstrebacken? Kommer Reginiussen inn for Hovland? Får Haaland fornyet tillit? Skal Elyounoussi starte på sin egen hjemmebane?

– Vi har et tydelig bilde av hva som er det beste, sa han like rolig som alltid.

Ved siden av Lagerbäck satt Martin Ødegaard. Også 20-åringen var bemerkelsesverdig rolig dagen før den viktige kampen.

– Det er noe av det største man kan oppleve som norsk landslagsspiller, å spille viktige kamper, sa Ødegaard som også kunne røpe at han hadde tekstet med Sverige-spiss Alexander Isak før kampen.

– Jeg sa at jeg håpet han ikke skulle spille, fortalte Ødegaard til latter fra de fremmøtte.

Fakta: Norge – Sverige Spilles på Friends Arena, Stockholm Starter søndag klokken 20.45 Har spilt uavgjort de tre siste oppgjørene Sist kamp endte 3–3 på Ullevaal stadion. Sist lagene møttes på Friends Arena vant Sverige 4–2 i 2013. Norge passerer Sverige i EM-kvalifiseringsgruppen ved seier.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Landslagsprofiler: Viktigste kamp på fire år

Den rolige, avslappede og spøkefulle tonen skal søndag klokken 20.45 forvandle seg til intensitet og krigsinnstilling.

Vinner Norge, er vi for alvor med i kampen om en direkte plass i neste sommers EM-sluttspill. Blir det tap, må Norge etter all sannsynlighet støtte seg til Nations League-håpet i mars neste år.

– Siden da? Det vil jeg si, ja, svarer Omar Elabdellaoui på spørsmål om det er den viktigste landskampen siden EM-playoffen mot Ungarn i 2015.

Høyrebacken er en av dem som var med i de kampene. Han får støtte av målvakt Rune Jarstein.

– Ja, det er en kjempeviktig kamp. Jeg sa vel før samlingen at det er seks poeng som teller.

Den gang da endte det med tap og knuste EM-drømmer i Budapest.

– Ungarn var en alle tiders mulighet, og den klarte vi å rote bort. En seier i Sverige vil være massiv. Da er Norge klare favoritter til å gå inn i EM sammen med Spania, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Før kampen har det vært mye snakk om hvem som er lillebror i forholdet Norge-Sverige. Mathisen mener det svenske mannskapet har klare svakheter.

– Det svenske laget er ikke fantastisk. Det har sine fravær og svakheter det også. Kan vi få utnyttet King sin fart mot Granqvist, så kan det selvfølgelig være en mulighet. Jeg tror at det svenske laget vil styre spillet og stå høyt. Derfor må vi håpe på at vi får med de svenske spillerne på løpetur.