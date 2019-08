Hevder sørlandsk sykkelprofil får ny arbeidsgiver

Ifølge sykkelnettstedet Procycling.no er Kristoffer Halvorsen på vei bort fra laget til årets Tour de France-vinner Egan Bernal og skal fra neste år sykle for EF Education First.

Sørlendingen har vært i Ineos (tidligere Team Sky) i to år. Både årets Tour-sammenlagtvinner Bernal og sammenlagttoer Geraint Thomas sykler for laget. Nå skifter han etter alt å dømme beit. Halvorsen vil ikke kommentere saken overfor Procycling.no nå, men sa i et intervju til Fædrelandsvennen i juli at han vurderte å bytte lag.

– Vi får se, akkurat nå er det litt usikkert. Jeg trives godt i Ineos, men vi har folk som sjekker markedet, sa 23-åringen.

I sykkelsporten er det vanlig at rytterne orienterer seg i markedet når de har muligheten, og overganger skjer oftere enn i andre idretter.

– Slik er sykkelsporten, og man bør i hvert fall se hvordan markedet ligger an, men det er langt fra sikkert at jeg forlater Ineos, presiserer Halvorsen.

EF Education First er et amerikansk lag og deltok også i årets Tour de France. Blant de mest kjente utøverne i laget er Rigoberto Urán og Tejay van Garderen.