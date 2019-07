29-åringen er regjerende verdensmester i tempo og har fått klare ordre av teamsjef Gorazd Stangelj i Bahrain-Merida om å spare krefter fram til den 13. etappen som er en individuell tempoetappe i byen Pau.

Under torsdagens etappe valgte imidlertid Rohan Dennis å gå av sykkelen og forlate rittet, tilsynelatende uten fysiske ubehag.

Ettersom han trampet forbi pressekorpset i målområdet, er det ikke brakt på et rene hvorfor verdensmesteren velger å trekke seg før sin store mulighet.

– Vi er forvirret. Det er en skuffende avgjørelse ettersom vi hadde forventet store ting fra ham fredag. Det var hans avgjørelse å stoppe i dag. Vi prøvde å ha en dialog om hva som var grunnen, men han ønsket ikke å snakke, sa Stangelj foran et samlet pressekorps.

– Misfornøyd

– Jeg snakket med ham på starten i går, og han lurte på «hvordan i helsikke jeg gadd å være her i Tour de France». Jeg sa: «Nei, si det». Så sier han at han sitter og ikke tenker på annet enn: «Hvorfor orker jeg å være her?» Jeg har lagt opp og trenger ikke være der, men han er aktiv og bør være der, sa sykkelekspert Thor Hushovd til TV 2.

På direkten sa Hushobd at han mottok en SMS fra verdensmesterens manager, som meldte om at Dennis var opprørt og skuffet, men at han var OK.

– Han er en perfeksjonist og tenker på detaljer som utstyr og luftmotstand for å bli den beste temporytteren. Jeg vet at han er misfornøyd med mye av utstyret, sier Hushovd på TV 2 på spørsmål om det kan være et anspent forhold mellom rytteren og laget.

– Slik jeg kan forstå det, er Dennis misfornøyd med hjulene på syklene. De er 40 watt tregere enn det de beste konkurrentene har. Det tilsvarer ti prosent, og med ti prosent borte vinner man ikke morgendagens tempoetappe, sa Hushovd til kanalen og presiserte samtidig at det var hans oppfatning av saken.

Den tolvte etappen gikk fra Toulouse til Bagnéres-de-Bigorre og endte med en taktisk seier til klatrespesialisten Simon Yates.