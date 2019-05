Råsterk Fløya-seier i Bodø etter snuoperasjon: – En skikkelig lagseier

Junkeren – Fløya: 3–4 (2–1)

Fløya fikk en marerittstart borte mot Junkeren og lå under 0–2 etter kun fire minutter. Jonas Simonsen sørget for en viktig redusering like før pause, men da Junkerens storscorer Ivar Unhjem satte inn 3–1 til hjemmelaget med en snau halvtime igjen å spille, tydet det meste på at Fløya skulle gå på sesongens første tap. Men Fløya-herrene nektet å gi seg.

Scott Fitzgerald tente håpet med sin redusering før to raske scoringer av Yngvar Johansen og Fitzgerald på nytt sørget for at Fløya kunne ta med seg tre poeng hjem til Tromsø etter en av sesongens tøffeste bortekamper.

Fløya-kaptein Dan-Roger Roland var stolt over eget lag.

– Jeg synes vi stiller godt forberedt og vi visste hva som ventet. Så trenger vi dessverre en "wake-up call" og ligger under 2–0 tidlig. Etter det tar samtlige av guttene tak og jeg synes vi kjører resten av førsteomgangen, sier Roland som mener Fløya leverer en meget godt andreomgang.

– Andreomgangen handler kun om oss. Junkeren scorer ut av ingenting i en god periode for oss. Etter det kjører vi over dem og scorer tre mål. Etter at vi tar ledelsen følger vi oss aldri truet. En skikkelig lagseier som viser at vi har en vanvittig moral i gruppen, sier Roland.

Fløya står med tretten poeng etter fem spilte kamper og topper tabellen fire poeng foran Bodø Glimt 2, som riktignok har en kamp færre spilt. Laget er også klare for 2. runde i cupen etter den knallsterke 5-0-seieren hjemme mot Senja i 1. runde. Fløya møter Alta hjemme på Fløya Arena 22. mai.