Kan drømmestarten fortsette? Følg TIL-Strømmen med Stig Jakobsen

TIL møter Strømmen klokken 18.00 i kveld. Still dine spørsmål til Stig Jakobsen fra klokken 16.45.

Sjefredaktør Stig Jakobsen følger Tromsø-kampen. Foto: iTromsø

«Gutan» har vunnet de to første seriekampene etter nedrykket til 1.-divisjon. Denne mandagen venter Strømmen, som på tross av at de har vunnet en av sine to kamper, ligger sist i divisjonen. Dette skyldes at de ble fratrukket tre poeng som følger av økonomiske problemer.

For TILs del fortsetter jobben med å ta poeng i «enkle kamper» som denne. Følg kampen fra 18.00. Chatten åpnes for spørsmål og kommentarer 75 minutter før kampstart.