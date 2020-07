Barcelona-sjefen røpet at samtaler om storovergang har stoppet opp

Barcelona-president Josep Maria Bartomeu vedgikk mandag at klubben ikke lenger er i samtaler med Inter om et kjøp av spissen Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez er en ettertraktet mann. Foto: JENNIFER LORENZINI / X06730

22 år gamle Martinez har scoret 17 mål i alle turneringer for Inter denne sesongen. Den siste tiden har han vært satt i forbindelse med en overgang til Barcelona.

Nå bekrefter den spanske fotballgigantens president at samtaler har vært gjennomført, men han kommer også med en annen innrømmelse.

– Vi snakket med Inter for noen uker siden, men nå har diskusjonene stoppet opp. Nå snakker vi ikke sammen, sa Bartomeu til katalansk TV mandag.

– Vi må fullføre La Liga og mesterligaen, så får vi se hva prioriteringene blir etter det, tilføyde han.

Barcelona-toppen gikk også langt i å bekrefte at det ikke blir noen snarlig retur til klubben for brasilianske Neymar.

– Jeg tror ikke PSG vil gjøre noen spillere tilgjengelige på overgangsmarkedet, og Neymar er PSG-spiller, sa Bartomeu.

Samtidig understreket han som tidligere at det pågår samtaler om en ny kontrakt for Lionel Messi. Bartomeu tviler ikke på at argentineren fortsetter karrieren på Camp Nou.

