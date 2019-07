Hun har angrepet Trump en rekke ganger. Megan Rapinoe ble den store helten i VM-finalen

USA-Nederland 2–0

LYON: Det måtte bli henne. Mesterskapet kalles tidenes beste og det definitive gjennombruddet for kvinnefotballen. Ingen har satt mer farge på det enn Megan Rapinoe.

Den lilla manken har ikke bare gått til angrep på president Donald Trump og FIFA-boss Gianni Infantino. Hun har fulgt opp alle verbale taklinger utenfor banen med flere mål enn noen andre, fem av seks helt avgjørende på USAs highway mot det fjerde gullet av åtte mulige i VM-historien.

Fakta: Fakta om verdensmestere i fotball for kvinner Disse landene har vunnet VM i fotball for kvinner: * USA 4 ganger (1991, 1999, 2015, 2019) * Tyskland 2 ganger (2003, 2007) * Norge 1 gang (1995) * Japan 1 gang (2011).

Så da videodommerne grep inn og ba kampleder Stephanine Frappart vurdere en straffesituasjon om igjen en time ut i finalen, var det bare for damen med kapteinsbindet å gjøre seg klar.

Reprisene viste at Stefanie van der Gragt bommet på ballen og traff Alex Morgan i magen. VAR har så definitivt satt sitt preg på mesterskapet. Sånn sett var det i tråd med de 51 første kampene at en VAR-straffe ble sentral da alt skulle avgjøres.

Det var aldri snakk om at Rapinoe skulle gjøre noen feil fra 11 meter. Målvakt Sari van Beendendaal hadde frem til da vært et aldri så lite mareritt for de amerikanske angriperne. Rapinoe var imidlertid kald nok til å la Arsenal-keeperen gjøre den første bevegelsen, og da kunne hun enkelt trille inn 1–0 til USA.

Hun løp mot hjørneflagget med armene til siden, mens lagvenninnene kom stormende etter.

Amerikanerne har nå spilt 50 kamper siden starten i 1991. De har bare tapt fire!

Blir neppe feiring i Det hvite hus

Før kampen nektet Rapinoe som vanlig å synge med på nasjonalsangen eller holde hånden patriotisk på brystet som resten av laget. Hun har tidligere sagt at det er en protest som rommer ropene fra både homo- og feministbevegelsen, samt Black Lives Matter.

Dagen før finalen ble Rapinoe spurt om hvor mange av spillerne hun tror vil møte opp hvis Donald Trump inviterer til gullfeiring i Det hvite hus.

– Jeg tviler på at det blir noen, svarte hun. Om VMs beste spiller får rett gjenstår å se. Kanskje kommer det ikke noen innbydelse i det hele tatt.

I samme åndedrag sa Rapinoe tydelig hva hun mente om forskjellen i prispenger i herre- og kvinne-VM.

FIFA-president Gianni Infantino hadde noen dager tidligere sagt at han vil doble premiepengene før VM om tre år. Rapinoe svarte at de burde vært doblet allerede nå, og bli doblet igjen om fire år.

Infantino ble da også møtt av en massiv pipekonsert da han gikk ut på banen for å dele ut VM-trofeet til amerikanerne.

«We want pay» ble ropt taktfast fra tribunene. Det er ingen tvil om at protestene til Rapinoe og mange andre spillere under turneringen er blitt hørt av det store fotballpublikummet.

Noe av det neste som står på programmet til VM-vinnerne er å få en avklaring i det sivile søksmålet de har gått til mot Det amerikanske fotballforbundet.

Rapinoe, Morgan og de andre krever lik lønn og lik behandling som kollegene på herrelaget. Mange vil nok mene at de fikk enda noen gode argumenter med forestillingen i Lyon.

Målet som punkterte kampen

USA hadde definitivt vært det beste laget, men en ettmålsledelse er ikke en betryggende ledelse før en avgjørende halvtime i en VM-finale.

Da passet det veldig bra at Rose Lavelle dro frem kampens beste prestasjon ti minutter etter åpningsmålet. Midtbanespilleren fikk både tid og rom til å føre ballen helt frem til Nederlands 16-meterstrek. Med en enkel dragning la hun ballen til rette for sin gode venstrefot, og på mesterlig vis punkterte hun finalen med et skudd det var umulig for van Veenendaal å stoppe.

USA hadde flere gode sjanser til å gjøre seieren enda større, men 2–0 var mer enn nok til å forsvare gullet fra 2011.

Francisco Seco / TT NYHETSBYRÅN

Forsiktig start på kampen

Kampen startet som finaler ofte gjør, litt avventende fra to lag som klarte å nøytralisere motstanderens største trusler. De siste 20 minuttene av den første omgangen ble imidlertid et fyrverkeri, og det var amerikanerne som hadde mest krutt i angrepene.

De hadde bare ett stort problem, Sari van Veenendaal var i det umulige hjørnet i det oransje målet. Først stoppet hun Julie Ertz harde skudd fra 10 meter etter 25 minutter.

DENIS BALIBOUSE / REUTERS

Både Samantah Mewis og Alex Morgan prøvde seg flere ganger, men de ble stoppet av den gode målvakten.

I den andre omgangen var det etter hvert aldri noen tvil.

USA er verdens beste lag, som de har vært gjennom hele VM-historien.