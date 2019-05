Rørvik sjokkerte Rosenborg. Så kom scoringene som sikret Hornelands første seier

RØRVIK – ROSENBORG 1–3

RØRVIK: Allerede etter fire minutter tok Rosenborg ledelsen, men det tok ikke lang tid før hjemmelaget sjokkerte både RBK og de fremmøtte. Etter fint spill utlignet 4.-divisjonslaget, og lagene gikk til pause med et uavgjortresultat.

Den andre omgangen var RBK flere hakk bedre enn Rørvik. Det var tydelig at eliteserielaget var bedre trent enn motstanderen som til daglig spiller i 4.-divisjon.

Til tross for at bortelaget havnet i trøbbel den første omgangen, var det en relativt kontrollert opptreden i den andre omgangen.

Rosenborg tok tidlig ledelsen

Rosenborg tok føringen av kampen umiddelbart, og det var bare spilt fire minutter da hjemmelaget måtte hente ballen ut av målet sitt. En corner ble klarert, før Mike Jensen fikk en ny sjanse og la den på hodet til Even Hovland, sogningen styrte ballen mot målet og traff muligens Gustav Valsvik på veien. Dermed fikk Rørvik en forferdelig start på kampen.

Rørvik som til daglig holder til i 4.-divisjon ble løpende mye mellom. Rosenborg styrte tempoet og hjemmelaget slet med å få tak i ballen. Etter tolv minutter ble David Akintola spilt nydelig gjennom av Mike Jensen. Den raske nigerianeren løp fra forsvaret, men ble hindret av Rørvik-keeperen som viste seg frem med en nydelig redning.

Rørviks brasilianske midtbanespiller Gleidson, var en av få Rørvik-spillere som prøvde det sensasjonelle. Ved flere anledninger var han uredd, og utfordret RBK-spillerne. Noen ganger kom han seg forbi, mens andre ganger ble han enkelt stoppet.

Rørvik sjokkerte de fremmøtte

Etter 20 minutter måtte David Akintola gå av banen med en skade. Han holdt seg til låret, og ble erstattet av Mikael Tørset Johnsen. Rosenborg fortsatte det høye presset sitt og nektet Rørvik i å spille ballen. Men RBK slet med å komme til de store sjansene.

Da det var spilt 30 minutter kom Rørvik på en sjelden visitt på Rosenborgs halvdel. En nydelig pasning over forsvaret fra Andreas Skeie gjorde at Olav Fausa kunne enkelt legge ballen under en utrusende Arild Østbø. Dermed kunne hjemmelagets supportere slippe jubelen løs og hylle målscoreren.

Håvard Haugseth Jensen

Rosenborg gikk rett i angrep etter sjokkmålet, og Mike Jensen fikk avsluttet etter at ballen hadde gått gjennom hele feltet. Avslutningen til dansken ble reddet på streken av en oppmerksom Rørvik-forsvarer.

De siste ti minuttene av omgangen var det vanskelig å se at tre divisjoner skiller lagene. Rørvik fortsatte å presse, og RBK slet voldsomt med å bryte gjennom hjemmelagets forsvar.

Lagene gikk til pause på stillingen 1-1, og Rosenborg måtte ta den lenge veien til garderobene uten å ha overbevist noen i Ytre Namdal.

Rosenborg tilbake i ledelsen

Rosenborg tok tilbake igjen kontrollen da andre omgang startet. Emil Konradsen Ceide driblet seg fint innover i banen, og siktet mot lengste kryss. Skuddet fikk ikke nok skru, og Thomas Strand i Rørvik-målet fikk slått den over til corner.

52 minutter ut i omgangen kunne RBK-fansen slippe jubelen løs. Anders Trondsen gikk fremover og tok seg fint forbi to Rørvik-spillere. Anders Konradsen rev seg løs og fikk ballen fra Trondsen. Etter å ha vendt opp la Konradsen ballen fint langs bakken i det lengste hjørnet.

Dermed var favoritten tilbake i ledelsen. Men det tok ikke lang tid før Rørvik fikk Rosenborg til å skjelve igjen.

Et nydelig angrep fra hjemmelaget ble avsluttet av Kenneth Indergård. Først headet spissen i tverrliggeren, før han satt returen rett i Hovland.

Rosenborg dro ifra

På det påfølgende angrepet scoret Rosenborg. Emil Konradsen Ceide sendte nok en gang høyrebacken til Rørvik i pølsebua, før han fikk lagt inn. Der hadde Erik Botheim revet seg løs, og fikk en enkel jobb med å øke ledelsen til RBK.

Divisjonsforskjellen på lagene ble tydeligere jo lenger ut i kampen man kom. Rosenborgs evne til å sette opp tempoet, da Rørvik-spillerne var slitne ga bortelaget en stor fordel de siste 30 minuttene.

Da kampen hadde passert 68 minutter fikk Djordje Denic en gigantisk mulighet. Han kom helt alene med Rørviks keeper, men igjen var Thomas Strand fremme med en strålende redning.

Håvard Haugseth Jensen

Til tross for at Rørvik-spillerne virket slitne den siste delen av kampen roet RBK ned tempoet. De virket fornøyde med 3–1 seier og trillet ballen i laget når de hadde muligheten til det.

Mikael Tørset Johnsen var nære å få sitt første RBK-mål da han etter 87 minutter prøvde seg på et langskudd. Keeper var sjanseløs, men skuddet snek seg utenfor stolpen.

Etter 88 minutter trodde hele Rørvik stadion at hjemmelaget hadde redusert. Yan De Oliveria ble spilt gjennom og scoret, men jubelen ble kortvarig da assistentdommer vinket med flagget for offside.

Det var det siste som skjedde i kampen. Rørvik er nok fornøyd med prestasjonen de la ned, selv om det ikke endte med avansement.