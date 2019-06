EM-håpet lever for Island - vant etter kranglete oppladning

ISLAND - TYRKIA 2–1

Oppkjøringen til kampen kom i fokus da Tyrkia reagerte kraftig på å ha blitt holdt igjen på flyplassen i lang tid ved ankomst.

Mens Islands flyplassoperatør forsvarte den nøye gjennomgangen av bagasjen som rutinemessig, kalte tyrkiske medier behandlingen for rasistisk og respektløs. Bedre ble det ikke da en oppvaskbørste dukket opp blant mikrofonene som intervjuet landslagskaptein Emre Belözoglu.

Tyrkiske myndigheter valgte å levere en formell klage på behandlingen.

Sigurdsson-dobbel

Da selve kampen først kom i gang, var det islendingene som tok ledelsen på Laurardalsvöllur tross et tyrkisk overtak. Ragnar Sigurdsson headet inn 1-0 på et frispark etter 21 minutter.

Ti minutter senere doblet samme mann ledelsen med nok et hodestøt på et hjørnespark. Midtstopperen forlenget headingen til norsk-islandske Birkir Bjarnason til ellevill jubel for hjemmefansen.

Det var virkelig hodestøtene som kom i fokus i tirsdagens oppgjør i Reykjavik. Dorukham Tokoz skapte spenning da han reduserte like før pause etter nok et hjørnespark.

Fakta: EM-kvalifisering fotball menn tirsdag: EM-kvalifisering menn tirsdag, 4. kampdag: Gruppe C: Hviterussland – Nord-Irland 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Paddy McNair (86). Tyskland – Estland 8-0 (5-0) Mål: 1-0 Marco Reus (10), 2-0 Serge Gnabry (17), 3-0 Leon Goretzka (20), 4-0 Ilkay Gündogan (str. 26), 5-0 Reus (37), 6-0 Gnabry (62), 7-0 Timo Werner (79), 8-0 Leroy Sané (88). Gruppe E: Aserbajdsjan – Slovakia 1-5 (1-3) Mål: 0-1 Stanislav Lobotka (8), 0-2 Juraj Kucka (27), 1-2 Ramil Sheydaev (29), 1-3 Marek Hamsik (30), 1-4 Hamsik (57), 1-5 David Hancko (85). Ungarn – Wales 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Máté Pátkai (81). Gruppe H: Albania – Moldova 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Sokol Çikalleshi (66), 2-0 Ylber Ramadani (90). Andorra – Frankrike 0-4 (0-3) Mål: 0-1 Kylian Mbappé (11), 0-2 Wissam Ben Yedder (30), 0-3 Florian Thauvin (45), 0-4 Kurt Zouma (60). Island – Tyrkia 2-1 (2-1) Mål: 1-0 Ragnar Sigurdsson (21), 2-0 Sigurdsson (32), 2-1 Dorukhan Toköz (40). Gruppe I: Belgia – Skottland 3-0 (1-0) Mål: 1-0 Romelu Lukaku (45), 2-0 Lukaku (57), 3-0 Kevin De Bruyne (90). Kasakhstan – San Marino 4-0 (1-0) Mål: 1-0 Islambek Kuat (45), 2-0 Maksim Fedin (62), 3-0 Gafurzhan Suyumbayev (65), 4-0 Bauyrzhan Islamkhan (79). Russland – Kypros 1-0 (1-0) Mål: 1-0 Aleksey Ionov (38). Gruppe J: Hellas – Armenia 2-3 (0-2) Mål: 0-1 Aleksandre Karapetyan (8), 0-2 Gevorg Ghazaryan (32), 1-2 Zeca (José Carlo Gonçalves Rodrigues) (54), 1-3 Tigran Barseghyan (74), 2-3 Kostas Fortounis (87). Italia – Bosnia-Hercegovina 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Edin Džeko (32), 1-1 Lorenzo Insigne (49), 2-1 Marco Verratti (86). Liechtenstein – Finland 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Teemu Pukki (37), 0-2 Benjamin Kaellman (57). X

Fransk storseier

Islendingene holdt derimot unna de resterende 50 minuttene og kunne juble for tre viktige poeng i kampen om plassene i EM-sluttspillet. Laget er à poeng med sin tyrkiske motstander etter tre seire og ett tap hver.

Frankrike har også ni poeng, men topper gruppa på målforskjell. Den regjerende verdensmesteren fikk det som ventet enkelt borte mot Andorra og vant 4-0. Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin og Kurt Zouma scoret målene.

Albania innehar fjerdeplassen med seks poeng etter 2-0 hjemme mot Moldova. Solok Cikalleshi og Ylber Ramadani scoret målene.

Olivier Matthys / TT NYHETSBYRÅN

Lukaku-dobbel

Romelu Lukaku viste målteft da han scoret to ganger i Belgias 3-0-seier mot Skottland. Kevin De Bruyne æren av å fastsatte sluttresultatet til 3-0 da han curlet ballen lavt i mål fra 20 meter.

Seieren gjør at Belgia har tolv poeng etter fire kamper. Avstanden ned til Russland på andreplass i gruppen er tre poeng. Russerne slo Kypros 1-0 takket være scoring fra Aleksej Ionov.

Kasakhstan slo tabelljumbo San Marino 4-0 hjemme og ligger på tredjeplass foran Skottland på målforskjell.

Alessandro Di Marco / TT NYHETSBYRÅN

Italia snudde til seier

Italia kom under hjemme mot Bosnia-Hercegovina, men snudde til 2-1 og vant sin fjerde strake kamp i EM-kvalifiseringen.

Lorenzo Insigne må få sin del av æren for snuoperasjonen. Han gjorde 1-1 med en suser i det 49. minuttet og la senere opp til Marco Verrattis seiersmål.

Seieren betyr at Italia stadig topper EM-kvalifiseringens gruppe J etter fire runder. Finland er overraskende oppe på 2.-plassen med ni poeng etter tirsdagens 2-0-seier over Liechtenstein på bortegress.

Armenia sjokkerte Hellas med 3-2-seier i Aten og har seks poeng, mens grekerne og bosnierne står med kun fire poeng hver.

I gruppe C vant Tyskland 8–0 hjemme over Estland.