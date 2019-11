Sørloth fraktet til sykehuset etter hodesmell

Deretter ble han kjørt til sykehus for å sjekke skadene. Resultatene ga gode svar.

– Han fikk et slag mot i hodet under kampen og ble fraktet til sykehuset for å undersøke skadene. Testene viste ingen negative funn, sier klubblegen i en uttalelse på klubbens hjemmesider.

Faren, Gøran Sørloth, bekrefter også at sønnen ikke fikk noen alvorlige skader.

– Alex pådro seg en smell i hodet. Han var litt groggy rett etter støtet, men har det etter forholdene bra.

Trabzonspor vant kampen 1–0 og Alexander Sørloth skrev «Viktig seier» på Instagram etter kampslutt.

Bilder fra tyrkiske medier viser at han ble båret av banen mens han holdt en ispose til hodet.

Sørloth er tatt ut i landslagstroppen som skal møte Færøyene og Malta til uken. Om han blir klar til landslagssamling er foreløpig ikke klart.