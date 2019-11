Skrekkskaden hans vakte oppsikt over hele Fotball-Verden. Nå snakker han om den for første gang.

Det er i en video på Twitter at portugiseren takker for all støtte han har fått etter ankelbruddet mot Tottenham i søndagens Premier League-kamp.

– Som alle vet gikk alt bra. Jeg er hjemme med min familie. Jeg vil gjerne takke alle for de hyggelige tilbakemeldingene, sier Gomes i videoen.

Mandag uttalte Everton at operasjonen var vellykket.

– Han var med oss på tirsdag, og det var godt for alle å se André igjen. Det har vært en vanskelig tid for oss alle. Men han kommer til å komme tilbake sterkere, sier Everton-trener Marco Silva.

– André vil nå tilbringe tid på sykehuset før han returnerer til USM Finch Farm (Evertons treningsanlegg) for å starte rehabiliteringen under veiledning fra klubbens medisinske apparat. Det er forventet at han vil komme tilbake for fullt, skrev klubben på Twitter mandag.

Det er uvisst hvor lenge Gomes holdes ute av spill som følge av operasjonen.