Jakob Ingebrigtsen satt ut av egen tid etter verdensrekord på to engelske mil: – Det sier ekstremt mye

PARIS (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) vil aldri løpe to engelske mil (3218 meter) igjen etter ny verdensrekord på 7.54,10. Nå ser han frem mot ni andre rekordforsøk.

– Litt over forventning, sier Ingebrigtsen om den nye rekorden.

Det er Ingebrigtsens første verdensrekord - som kom på den noe uvanlige øvelsen to engelske mil (ikke på OL-programmet og ikke en «offisiell» distanse), som er 3218 meter.

Fenomenet fra Sandnes knuste den gamle rekorden, og var over fire og et halvt sekund foran i mål: Den lød på 7.58,61 og ble satt av Daniel Komen fra Kenya for 26 år siden. Europarekorden var Mo Farahs på 8:07,85.

Jakob Ingebrigtsen passerte 3000 meter på 7.24,07. Hadde målgang vært der, ville det vært tidenes tredje beste tid (!) på 3000 meter - etter Daniel Komens 7.20,67 og Hicham El Guerroujs 7.23,09. Ingebrigtsens pers på 3000 meter er 7.27,05 fra Roma i 2020.

– Det er jo ekstremt fort. Det er kult, sier Jakob Ingebrigtsen, lettere satt ut, i intervju med VG og NRK.

– Når jeg løper tredje beste tid gjennom tidene underveis på en annen øvelse, sier det ekstremt mye. Men det handler om å gjenskape det, og man ser det er mye som er mulig, sier Ingebrigtsen og legger til etter en liten tenkepause:

– Det er tydeligvis ingenting som er umulig. Men alt til sin tid. Nå var de to engelske mil, og nå slipper jeg å løpe det noen gang igjen. Nå kan jeg bare se fremover. Nå har jeg tatt en verdensrekord og må se frem mot ni andre.

– Hvilke verdensrekorder sikter du på?

– Det begynner på 1500 meter, så er det bare å jobbe seg oppover (i distanse), svarer Ingebrigtsen.

Mo Farah, Eliud Kipchoge og Joshua Cheptegei er sterke løpere som har mislyktes i å ta Komens rekord tidligere.

Norske verdensrekordholdere i friidrett: Stående: Jakob Ingebrigtsen 7.54,10 på to engelske mile (7:54,10). Karsten Warholm på 400 meter hekk: 45,94 Tidligere: Ingrid Kristiansen på 5000 meter, 10.000 meter og maraton Grete Waitz på 3000 meter og maraton Terje Pedersen, Trine Hattestad og Egil Danielsen i spyd Audun Boysen på 1000 meter Sverre Strandli i Slegge Charles Hoff i stav Kilde: SNL.no

Jakob Ingebrigtsen er nå den andre nordmannen med stående verdensrekord utendørs i friidrett sammen med Karsten Warholm (45,94 på 400 meter hekk). Han jublet naturligvis etter målgang mens gradestokken viste 31 grader på Charlety stadion i Paris.

Underveis fikk Ingebrigtsen hjelp av lys som indikerte den gamle rekorden, samt harer som dro feltet i starten. Fra 2000 meter og i mål gjorde han jobben selv. Han var over femten sekunder foran andremann, Ishmael Rokitto Kipkurui.

– Det er så bra, at det er et tegn på det at flere rekorder som kommer til å falle. 5000 meter-rekorden er i fare. 3000 meter-rekorden er definitivt i fare. Det var enormt igjen. Bedre enn vi kunne tenke oss, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Det er altså et løperfenomen vi har i Jakob Ingebrigtsen. Det der var et enormt langdistanseløp, sa Vebjørn Rodal, NRK-ekspert og tidligere OL-mester.

Ingebrigtsen sesongåpnet med seier på 1500 meter (tid 3:32,59) i Rabat nylig. Neste løp er 1500 meter under Bislett Games kommende torsdag. VM i Budapest mot slutten av august er sesongens høydepunkt.