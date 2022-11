Lekte seg i åpningskampen: – Ekstremt viktig for oss

LJUBLJANA (VG) (Norge-Kroatia 32–23) Hun har slitt med skader og motgang på landslaget. Men i EM-åpningen dro Vilde Ingstad i gang Norge til den første EM-seieren. Før Henny Reistad tok over showet i Slovenia.

STERK START: Vilde Ingstad med fem mål i første omgang.

Håndballjentene vant til slutt en trygg, god og stor seier etter at Kroatia hang med i en drøy omgang. En drømmestart på mesterskapet for de regjerende mesterne.

27-årige Ingstad spiller sitt femte mesterskap for Norge. Men Oslo-jenta har slitt med å slå skikkelig gjennom. Kombinasjonen egne skader og sterke konkurrenter har gjort at Vilde Ingstad sjelden har dominert selv om hun har spilt fem mesterskap for Norge i syv år.

– Det bra ting. Mindre bra ting. Men jeg føler det er engasjement, glede og øyenkontakt. Vi responderer bra på hver andre, sier hun til VG. Hun understreker at det er bare spilt en kamp.

– Vi kan ikke si oss fornøyd med dette her, sier hun.

Men omgivelsene er svært fornøyde med at Vilde Ingstad er på sitt aller beste.

– Vilde er ekstremt viktig for oss. Hun er en maskin, sier Nora Mørk og påpeker at hun gikk foran da Norge trengte det før pause.

– Hun har vært med lenge og ligget litt under radaren. Hun har endelig fått den rollen på landslaget også nå. Hun er enormt sterk og det er fantastisk å ha Vilde når Kari (Brattset Dale) er ute, legger hun til.

Hun har både VM- og EM-gull for Norge, men skadeproblemene holdt henne borte fra mesterskap mellom 2018 og i fjor. Hun kom tilbake under VM i Spania, men avslutningen ble totaldominert av Kari Brattset Dale.

Strekspilleren ble kåret til VMs beste spiller, mens Ingstad ikke kom på banen under finalen i Granollers. For tre dager siden ble Brattset Dale mamma til lille Nils. Mens Ingstad har tatt vare på sjansen som Norges aller beste spiller i EM-oppkjøringen.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 11 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Det fortsatte i EM-starten.

Nora Mørk fant lagvenninnen fra Esbjerg. Ingstad leverte fem mål på fem skudd før pause og skaffet i tillegg to straffer. Det var maks effektivitet.

En friskmeldt Mørk fikk stor oppmerksomhet fra kroatene, men svarte opp med tre målgivende, tre straffemål og to spillemål.

– Hvis du ser helheten så var dette en veldig bra kamp. Det er ikke så pent. Men andre åpningskamper har sett verre ut, sier Mørk – godt fornøyd med nimålsseier.

Fakta VG-børsen Silje Solberg-Østhassel 6 5 redninger/9 skudd Katrine Lunde 5 6 redninger/25 skudd - 1 feil Maren Aardahl 5 1 mål/1 skudd Stine Skogrand 5 1 mål/4 skudd Nora Mørk 8 8 mål/9 skudd - 2 feil Stine Bredal Oftedal 5 3 mål/6 skudd - 3 feil Kristine Breistøl 6 4 mål/4 skudd Vilde Ingstad 8 5 mål/5 skudd Henny Reistad BB 8 7 mål/11 skudd - 2 feil Emilie Hovden 4 Sunniva Næs Andersen 5 1 mål/2 skudd Anniken Wollik 5 2 mål/4 skudd Thale Rushfeldt Deila 6 0 mål/ 1 skudd Ane Cecilie Høgseth - Thorir Hergeirsson (trener) 7 Les mer

Angrepsspillet var årsaken til at Norge gikk til pause med to måls ledelse – 16–14. Også Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad bidro innimellom. Men det handlet mye om linken inn til råsterke Ingstad på strek.

Også EM-debutant Anniken Wollik fikk kjenne på nettsusen. Romerike Ravens-kanten kunne juble for et glimrende kontringsmål.

Vilde Ingstad gjorde kvinnes jobb bakover også. Men Norge sprakk ofte opp. Katrine Lunde gjorde respektable seks redninger, men klarte ikke å stoppe 10 strake kroatiske scoringer fra åpne situasjoner.

Det fortsatte etter pause. Det norske kontrollen på kampen ble byttet ut med kroatisk utligning til 17–17 etter 33 minutter. Men Henny Reistad skaffet en straffe – som Mørk satte – og spilte fri Sunniva Næs Andersen til hennes første EM-mål.

Kristine Breistøl pådro seg to utvisninger før pause. EM-debutant Thale Rushfeldt Deila kom inn i midtforsvaret sammen med Ingstad. Hun løftet det norske forsvarsspillet med innsats, tøffe taklinger og gode vurderinger. Breistøl kom inn i slutten av kampen og leverte godt i forsvar og glimrende i angrep.

Mens Henny Reistad klinte inn tre kjappe mål og sendte initiativet over i rødt, hvitt og blått. Plutselig var Norge fire mål foran igjen.

– Det var deilig. Det var en periode hvor Kroatia ga fra seg mye rom, sier Reistad.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi vinner med så mange mål, fortsetter hun.

Kroatia pakket inn Vilde Ingstad så godt de kunne.

Reistad fant rytmen etter to mål på fire skudd før pause. Hun endte på syv mål i kampen. Silje Solberg-Østhassel kom inn i mål og Kroatia kom i scorings- og åndenød på slutten av EM-åpningen.

Nora Mørk bidro også til dommerteamet:

Norge fortsetter EM mot Sveits søndag og Ungarn tirsdag.