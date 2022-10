Guardiola svarte om Haaland-påstand: – Det er ikke sant

MANCHESTER (VG) Manchester City-trener Pep Guardiola (51) nekter for at Erling Braut Haaland (22) har en kontraktfestet åpning til å forlate klubben til fordel for Real Madrid på et tidspunkt.

SCORET IGJEN: Erling Braut Haaland kom ut på banen og takket supporterne etter å ha scoret to mål mot FC København hjemme på Etihad Stadium, før han ble byttet ut i pausen.

*Manchester City-FCK 5–0

Haaland har hatt en utkjøpsklausul i kontrakten med både østerrikske Red Bull Salzburg og tyske Borussia Dortmund tidligere i karrieren, som begge har blitt utløst. De siste dagene har spansk media hevdet at Real Madrid kan benytte seg av en lignende mulighet og kjøpe Haaland for en bestemt sum i 2024, uten at City kan gjøre noe med det.

– Det er ikke sant. Han har ikke en klausul for Real Madrid eller noen andre lag, sier Guardiola til VG og andre medier i Manchester etter 5–0-seieren over FC København onsdag kveld hvor Haaland scoret to nye mål.

– Hva tenker du om påstandene?

– Man kan ikke kontrollere rykter eller hva noen andre sier. Det viktigste er at han har tilpasset seg utrolig bra. Jeg har en følelse av at han er veldig glad her, og vi prøver å holde spillerne lykkelige her. Alle elsker ham.

En av Haalands bestekompiser i Manchester City, er Jack Grealish (27). De to offensive profilene fikk nærmest umiddelbart en god tone etter nordmannens ankomst i sommer.

I seieren over FC København ble Grealish kåret til banens beste spiller. Etterpå var han mest opptatt av å snakke om Haalands prestasjoner. Totalt har jærbuen scoret 19 ganger på 12 City-opptredener.

– Det er utrolig, for å være helt ærlig. Jeg har aldri sett noe lignende i hele mitt liv. Jeg lo bare på det første og andre målet. For han er alltid der, sier Grealish til BT Sports, før han røper en samtale med FCK-målvakt Kamil Grabara (23) om Haaland underveis i matchen:

– Keeperen deres sa til meg: «Han er ikke menneskelig!»

«Og det sier du til meg?» svarte jeg, forteller Grealish og ler.

Under Citys treningsleir i USA i sommer fanget VG denne dialogen mellom Haaland og Grealish:

Med to scoringer til pause kunne Haaland jaktet sitt fjerde hat trick foran hjemmefansen på rad i andre omgang, men Guardiola mente at 45 minutter fikk holde. Det skyldes et tett kampprogram.

– Han har spilt mange minutter og matchen var under kontroll. Så er Cole Palmer en toppspiller som jeg ønsker å gi spilletid. Erling kunne spilt mer, men det var bedre for ham å hvile. Vi tenker på Southampton-oppgjøret i helgen, som vi ikke vant mot sist sesong, forteller City-sjefen.