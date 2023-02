Johannes Thingnes Bø tok gull på VM-sprinten: – Hinsides

OBERHOF (VG) Med start nummer én tok Johannes Thingnes Bø (29) VM-gull på sprint i tåkehavet i Oberhof og førte an i en norsk storeslem.

Storebror Tarjei Bø (34) tok sølv, Sturla Holm Lægreid (25) bronse og Johannes Dale (25) ble nummer fire.

– Hinsides, sier TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen om sisterunden til den norske seiersmaskinen.

Johannes Thingnes Bø tok sitt 14. VM-gull - og gikk dermed forbi Martin Fourcade, som har 13. Dette var nordmannens femte individuelle VM-gull, mens Fourcade har 11 individuelle seirer i VM.

– Det er drømmen vår å være nummer en og to, sier den yngste Bø til VG om å være på pallen sammen med Tarjei.

– Jeg var ganske trygg på at jeg skulle slå ham, men han er nærmere enn noen gang, sier Johannes Thingnes Bø.

– Det er vanskelig å måle seg med Johannes. Det han driver med er helt sykt, sier Sturla Holm Lægreid til VG.

Fakta Beste langrennstider 1. Johannes Thingnes Bø, 21:19,1. 2. Johannes Dale, +36,5. 3. Tarjei Bø +38,9. 4. Sturla Lægreid Holm +44,5. 5. Sebastian Samuelsson +46,8. Kilde: IBU Les mer

Storebror Tarjei jublet over mål. Så kunne han stige opp på pallen sammen med lillebror.

– Vi har gjort det noen ganger, men jeg blir aldri lei av det, sier Tarjei Bø til VG.

– Det er bare synd at han alltid skal være best, men så overlegen som han er nå, så er dette en seier for meg, sier Bø om sølvet.

Tarjei Bø synes det er greit at ekspertene var kritiske før jul. Ole Einar Bjørndalen som TV 2-ekspert trodde på forhånd ikke det skulle bli medalje på 34-åringen i VM.

– Det er helt greit, sier Tarjei Bø til VG.

– Vår jobb er å gi Tarjei trygghet på at det han gjør, er bra og ikke høre på alle som synser og mener, sier trener Egil Kristiansen til VG.

– Føler du at han er unfair behandlet av ekspertene?

– Det er naturlig at folk setter spørsmålstegn ved ting, men det er vår jobb at vi ikke bryr oss så mye om det.

Bø var før start ubeseiret i 2023. Han fikk én bom på liggende, mens Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Dale alle var feilfrie og bedre enn Bø etter første skyting.

Aller best etter første skyting var svensken Martin Ponsiluoma, men han fikk tre bom på stående.

På stående skjøt Johannes Thingnes Bø fullt hus og Bø gikk styggfort på slutten.

Sturla Holm Lægreid på første skyting på sprinten.

– Jeg var heldig og det lysnet opp da jeg skulle skyte stå. Jeg fikk høyere fart på sisterunden, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2. Han var suveren fra siste skyting og til mål:

Tarjei Bø slått med 11,6 sekunder

Sturla Lægreid Holm slått med 33,2 sekunder

Johannes Dale slått med 15,7 sekunder

Dmytro Pidruchnyi slått med 27 sekunder

Vetle Sjåstad Christiansen slått med 36,1 sekunder

Fakta JUVA-FAKTA

Dette er tredje gang i VM-historien at én nasjon har tatt de fire første plassene i en herreøvelse. Sovjet hadde topp fire på 20 km i 1990, Norge det samme på sprinten i 2009. Les mer

Sturla Holm Lægreid bommet på sitt tiende og siste skudd. Vetle Sjåstad Christiansen hadde muligheten med fullt hus, men i likhet med Lægreid bommet han på det tiende og siste skuddet. Også Johannes Dale bommet på det siste skuddet, ellers kunne det ha blitt sølv.

Tarjei Bø derimot hadde fullt hus og tok opp kampen med lillebror. Han var strålende fornøyd da han gikk inn som nest beste, nær 15 sekunder bak Johannes.