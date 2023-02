Rashford ble helt igjen: – Han har aldri vært bedre

(Leeds United - Manchester United 0–2) Det så lenge tannløst og tungt ut for Manchester United. Så ble ballen lagt på et sølvfat for Marcus Rashford, og den brennhete briten kunne heade klubben nærmere tittelkampen.

Sondre Skandsen, VG Journalist, kommentator og reporter i VG. Jobber med alle idretter, men spesielt glad i norsk fotball - send meg en mail hvis du har tips eller innspill! skandsen@vg.no

Avgjørelsen skulle falle i kampens siste 12 minutter. Luke Shaw hadde blitt dyttet ut på sin vante venstreback og slo inn på Marcus Rashford, som tross en stille kamp fram til scoringen, kunne heade inn kampens første mål. Deretter fikk Alejandro Garnacho krone det hele med 2–0 kun syv minutter etterpå.

Etter 1–0-scoringen mot Leeds, står Rashford nå med 13 mål på sine siste 15 kamper i alle turneringer. Etter å ha vært usynlig i store deler av kampen, dukket han plutselig opp og leverte et hodestøt av klasse.

– Marcus Rashford har aldri vært bedre. Det er min påstand, utbrøt tidligere landslagstrener og nå ekspertkommentator for Viaplay, Nils Johan Semb under kampen.

Det sender samtidig Manchester United opp på andreplassen i Premier League før Manchester City får Aston Villa på besøk søndag kveld. United har dog spilt to kamper mer enn Arsenal som nå befinner seg «kun» fem poeng foran de røde djevlene.

25 år gamle Rashford står nå med 12 Premier League-scoringer denne sesongen. Erling Braut Haaland på sin side leder fortsatt den statistikken soleklart med sine 25 fulltreffere.

Leeds hadde sjokkåpnet mot Manchester United på Old Trafford tidligere i uka, da Rashford også tegnet seg på scoringslisten i kampen som til slutt endte 2–2.

Og de kunne gjentatt den suksessen ved Crysencio Summerville tidlig i førsteomgangen. David de Gea, som spilte sin kamp nummer 400 i Premier League, måtte også varte opp med både benparader og reaksjonsredninger da ellers formsvake Leeds truet ved flere anledninger.

Erik ten Hag ble observert av kameraene flere ganger, svært frustrert på egne spillere.

DEN GANG DA: Dette bildet er tatt en god stund før Rashford dukket opp og sendte Manchester United i føringen. Da var beskjedene både strenge - og mange - fra en svært animert Erik ten Hag på sidelinjen.

Kampen var preget av en nerve slik mange av de tidligere oppgjørene mellom de to lagene også har blitt. Lancashire og Yorkshire, to rivaliserende områder i England, har historisk sett fyrt opp oppgjørene.

Under kampen søndag meldte Viaplay-kommentator Kasper Wikestad om sanger fra begge lags supportere som vekte avsky.

Leeds-fansen skal ha sunget om München-ulykken som drepte åtte Manchester United-spillere for 65 år siden, i tillegg til 15 andre ombord på flyet som styrtet. Manchester United-fansen skal ha svart med å erte Leeds for de to supporterne som mistet livet under en knivstikking i Istanbul under en UEFA-cupkamp i 2000.

BBC meldte også om syngingen til Leeds-fansen.

Etter kampen kom de to klubbene med en felles pressemelding:

– Begge klubber fordømmer sterkt ropene fra begge grupper med supportere som omhandlet historiske tragedier. Den type oppførsel er totalt uakseptabel, og vi kommer til å jobbe tett med supporterne våre og Premier League for å få det fjernet fra fotballen, skrev de.