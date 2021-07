Landslagstreneren: – Så høy er jeg ikke på pæra. Det er jeg stolt av.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson liker ikke å bli tolket på feil måte.

Det var tungt å tape mot Russland i semifinalen i Rio for fem år siden. Stine Bredal Oftedal (t.h.) og Nora Mørk trøster hverandre. Foto: Vidar Ruud / NTB

Håndballkvinnene har hatt sitt første pressemøte fra Japan. Landslaget er ankommet precampen i Fukuoka og drar ikke videre til OL-byen Tokyo før 20. juli.

Hergeirsson ble minnet om at det var tårer og tenners gnissel forrige gang Norge deltok i OL. Da gråt flere av spillerne etter at det ikke ble finale i Rio. Til slutt ble det en plass på pallens tredje trinn.

Hergeirsson ble spurt om dette «nederlaget», men parerte fort:

– Jeg har aldri snakket om at bronse var et nederlag. Så høy er jeg ikke på pæra. Det er jeg stolt av.

Thorir Hergeirsson stilte i teamsmøte fra Fukioka onsdag morgen norsk tid. Foto: Skjermdump/NTB

Ja, vi er favoritter

Han måtte imidlertid innrømme at Norge er en av favorittene til å ta gull fem år etter sommerlekene i Rio. Han nevnte to grunner til at Norge alltid er i det sjiktet:

Gode tradisjoner Et godt lag med store ambisjoner.

– Dermed får fort klistret den merkelappen at vi er blant de lagene som kan gå til topps. Det er lett å si at vi skal klatre til topps, men det har noen konsekvenser, fortsatt islendingen.

Nettopp det emnet skulle opp i møte med gjengen senere på dagen. Men han påpekte uansett noen fordeler:

– Vi er fem års erfaring rikere, både jeg som trener og spillergruppen.

Han ville likevel ikke sammenligne laget fra 2016 i Rio med dem som stiller i Tokyo.

Sjefen vet at mange brikker skal settes på det riktige stedet før Norge eventuelt kan være i en finale.

– Det handler om å være her og nå og være med dag for dag, ikke om å ha et godt lag på papiret. Vi må leve her og nå, og ta ett angrep av gangen.

Han skyndte seg å legge til at han kom med alle de kjedelige setningene.

Hergeirsson og hans forgjenger Marit Breivik har alltid vært opptatt av å «leve i nuet». Ingen kan ta noe for gitt og drømme stort. De riktige tingene må gjøres underveis. Det handler om fornuftig trening, restitusjon, gode forberedelser til kamp og ikke minst læring underveis.

Det understreket også Marit Malm Frafjord, som har to OL-gull.

– Det vi snakker om i alle mesterskap, er at vi skal ha respekt for motstandere. Og så er det et velkjent uttrykk om å, ta en kamp av gangen.

Trønderen mente at Norge har et «utrolig sterkt lag», men når OL starter får man oversikt over nivået til de andre lagene.

Thorir Hergeirsson og Nora Mørk mener begge at Norge har et sterkt lag, men jobben skal gjøres. Foto: Lise Åserud/NTB

Ung og sterk

Lagets yngste er Henny Reistad. Hun har hatt ett gjennombruddsår som startet med EM-gull i desember, NM-gull, seriegull og deretter seier i Champions League med Vipers.

Hergeirsson mener hun kan tilføre laget mye, men har også en solid og rutinert gjeng med masse erfaring.

På spørsmål om det kanskje kan bli vel mye håndball underveis, og dermed slitasje, svarte Hergeirsson at spillerne er gode til å sysselsette hverandre og seg selv. Dessuten er de flinke til å slå av bryteren og finne på ting i lag, skravle, strikke, spille.

– Vi er klar over at i OL er det ikke så mye muligheter til å gå utenfor leiren. Vi fikk god trening på det i Danmark, sier han og sikter til EM.

Uansett – alle på laget er vaksinert, men kommer til å være forsiktige i Tokyo. Det er covidtester hver eneste morgen.

PS. Norges første kamp går mot Sør Korea 25. juli.