TUIL-børsen: Slik vurderte vi dalen-spillerne i oppgjøret mot Gamsten og co.

Patrik Braathen tilbake igjen etter en arbeidsulykke Foto: Håkon Steinmo

PostNord-ligaen avdeling 1

SmarDok Arena 28.07.21

Alta 1 (0)

TUIL 1 (0)

Mål: 1–1 (52) Vegard Lysvoll, Morten Gamst Pedersen (80)

Sjanser: 5–2

Cornere: 7–4

Kort utdelt: Åsali Hanssen TUIL (34), Gamst Pedersen Alta IF (37), Lysvoll (70), Skogvang Pedersen TUIL (80), Norbye (87)

Dommer: Abdulhadi Al-Fahad (Ekholt BK)

Slik vurderte vi TUIL-spillernes innsats i seriekampen mot Alta.

Alta IF - TUIL (1–1)

Alta IF tok imot dalen på hjemmebane i deres 14. seriekamp. Tidligere har gutta fra dalen vunnet 2–1 i begge treningskampene lagene spilte tidligere i år.

Alta IF åpnet kampen med en god målsjanse, men ble nektet en tidlig scoring av keeper Nilsen. 10 minutter inn i kampen kommer gutta fra dalen i gang og snekrer sammen lekre spill som fører til halvgode sjanser. Etter 20. minutter lå begge lagene godt organisert defensivt hvor de ikke tillot rom for spiller med ball. Ble også spilt med høy fart og trøkk i duellene ettersom at kampen passerte 20. spilleminutter.

Gamsten vekket litt liv i forsvaret til TUIL da han flere ganger truet framover og kom blant annet til en helt ok avslutning fra 25 meter som havnet like utfor stangen. Alta holdt trykket oppe og nærmet seg kampens første scoring med store steg etter at 20. minutter er spilt. Etter første halvtime er det ingen tvil om at Alta styrte kampen. TUIL skapte lite offensivt.

Lysvoll plukket ballen etter at Norbye spilte en kort pasning i trangt rom som førte til balltap like utfor 16. meteren. En god posisjon for Lysvoll til å fyre av, men skuddet ble blokkert. Temperaturen økte etter første halvtime og flere pådro seg det gule kortet.

Alta får sin femte corner to minutter på overtid i første omgang. 0–0 til pause.

Kunne blitt en knallstart for Alta IF da de allerede i det 2. spilleminuttet kom til stor målsjanse. TUIL løfter seg betraktelig etter Lysvolls kanonscoring i det 52. spilleminutt. Dalen-gutta holdt styr på kampen i andre omgang, men Alta kommer konsekvent til gode målsjanser. Skaper flere frispark imot dalen-gutta. Gamsten kom til en god dødballposisjon i det 71. spilleminutt. Keeper Nilsen var derimot uti boks og bokset den vekk.

I det kampen nærmet seg de siste 10. minuttene av ordinær spilletid skrur Alta IF opp nivået og aggressiviteten noen hakk. De nærmet seg stadig en utligning, men manglet kvalitet i deres siste ledd. Alta belønnes med straffespark i det 80. spilleminutt. Gamsten setter Alta i posisjon for å kunne slå dalen etter at han banker straffen inn i nettaket. De siste spilleminuttene av ordinær tid skapte mye spenning i kampen. Dommer signaliserte fem ekstra minutter etter at ordinær tid var spilt. Uten noen dramatiske sjanser i ekstratid endte kampen (1–1).

Theodor Nilsen 7

Glad i de lange utspillene, En suveren redning i det 25. spilleminutt da Reginiussen klinker fra nesten 10 meter bare. Reddet den store målsjansen Alta fikk i åpningen av 2. omgang.

Martin Albertsen 5

Stått solid på høyre-back, noterte seg en frekk tunell på en Alta spiller i en av de flere sekvensene han var med framover i banen.

Tobias Nygård Vibe 7

Vibe viser god orientering da Alta slår inn hvor han tydelig klarerer med hodet. Tapt svært få dueller og dirigerer resten av laget som kaptein.

Steffen Skogvang Pedersen 4

Litt mer involvert i første omgang, men presser hardt og leverer alt i alt en god kamp.

Henrik Åsali Hanssen 5

Spiller godt på bakerste rad sammen med Vibe. Gode bevegelser uten ball som gjør det vanskelig for Alta IF å finne mann gjennom.

Adrian Pedersen 4

Ikke all verden til ballkontakt for Pedersen, men er en rollespiller som bidrar fram i banen og bakover. Ut i det 88. minutt

Sigurd Grønli 5

Den til vanlige farlige angrepspilleren var ikke like involvert som han kanskje skulle ønsket, men presser godt gjennom hele kampen og gjør minimalt med feil. Alt i alt en god kamp. Ut i 85. minutt

Andreas Løvland 7

Spiller med mye erfaring som presser og kjemper i duellene. Serverer en vakker pasning til Lysvoll litt ut i 2. omgang som leder til mål. Noterer seg da en pen assist, veteranen. Ut i det 88. minutt

Anders Karlsen 5

Kom til skudd ut i andre omgang fra 20 meters hold, uten hell. Like etter et nytt forsøk fra samme distanse som også gikk over. Ellers en god levert kamp hvor midtbanespilleren leverer som han skal bakover og framover.

Patrik Braathen 6

Tilbake fra arbeidsulykke har ikke Braathen vært like involvert som han kanskje pleier, men slår de smarte pasningene og gjør få feil. Braathen viser også god duellstyrke.

Vegard Bergstedt Lysvoll 7

Kom til en god avslutning i første omgang hvor Lysvoll var på hugget og det nesten belønnet han og resten av gjengen fra dalen med scoring. Dessverre blokkeres skuddet. I det 52. spilleminuttet legger han til rette en vakker pasning gjennom som kom fra Løvland, deretter plasserer TUILs nummer 9 kula godt i høyre kryss. Byttet ut i det 73. spilleminutt.

Fredrik Mjøen

Henrik Johnsgård

Inn for Adrian Pedersen i det 88. minutt

Adrian Sandbukt

Inn for Sigurd Grønli i det 85. minutt. Viser god teknikk med ball framover i banen.

Sverre Skoglund

Inn i det 73. spilleminutt for målscorer Lysvoll. Ellers lite involvert.

Isak Vådebu

Inn for Løvland i det 88. minutt

Einar Ness