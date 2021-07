Serbecic tilbake i midtforsvaret - slik spiller RBK mot Tromsø

To mann er ute siden sist. Situasjonen er kritisk for Rosenborg.

Besim Serbecic erstatter Alexander Tettey i midtforsvaret mot TIL. Foto: NTB scanpix

TIL - RBK kl. 18.00

– Det har vært en koronapandemi, og så har vi fått en egen pandemi oppi det hele altså. Det er klart det gjør oss mer nervøse med tanke på om det skulle skje noe med de vi har tilgjengelige. Det er gode spillere, men det er litt for få. Det er et lite dilemma for oss det, sier Åge Hareide til Adresseavisen om skadesituasjonen foran kveldens kamp mot Tromsø på Alfheim.

Siden sist, er Kristoffer Zachariassen solgt til Ferencvaros. Ciljan er fortsatt ute. Det samme er Henriksen og Augustinsson. Molins er strekkskadet. Vecchia er ennå ikke 100 prosent fit. Og Hólmar Eyjólfssons akilleser er lite egnet til å spille fotballkamper med - selv om han er med på benken.

– Må bare bli tightere

I tillegg har Holse, Tagseth, Emil Ceïde og André Hansen gjennomført alternative økter denne uka for å være «føre var».

– Det er kritisk for oss nå å komme oss gjennom kampen mot Tromsø. Vi må bare stålsette oss, og guttene har vært flinke. De vet selv at vi er en liten gruppe nå. Da må vi bare bli tightere og jobbe hardt for poengene, sier Hareide.

Men syltynn tropp til tross - treneren vurderte aldri å ta med Tettey mot Tromsø:

– Hadde vi kjørt Tettey på kunstgresset, så hadde han ikke holdt altså. Med det kneet. Så det gjør vi ikke. Vi har dekning nok.

Slik spiller Rosenborg mot TIL:

André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Adam Andersson - Edvard Tagseth, Vebjørn Hoff, Anders Konradsen - Carlo Holse, Dino Islamovic, Rasmus Wiedesheim-Paul