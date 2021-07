Klæbo bekymret for barna: – Krevende og tungt

Skistjernen blir lei seg av å se frafallet i skisporet.

Johannes Høsflot Klæbo tror ikke verdens befolkning hadde vært så nøye med smittevern om alle visste hvor lenge pandemien skulle vare. Foto: Geir Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Selv har han levd i et svært strengt regime siden koronapandemien brøt ut for fullt i mars 2020. Nylig var Johannes Høsflot Klæbo ute på sin første bytur på et år.

– På denne tida i fjor var det lite smitte i Trondheim, så da tok jeg meg en shoppingrunde. Siden har jeg holdt meg unna byen. Jeg lever fortsatt med et strengt smittevernregime, men nå var det på tide å leve litt igjen, sier Klæbo til Adresseavisen.

Les også Hyller Klæbos nye stil

Sa tydelig i fra til familien

Tidligere i juni tok han derfor med seg kjæresten Pernille Døsvik på en shoppingrunde i Midtbyen, før de spiste middag på Brasserie på Britannia.

– Det er ikke sånn at jeg drar ut på byen lørdag kveld. Jeg er veldig nøye med å holde avstand til andre og ta hensyn. Men nå som smittetallene går ned og flere er vaksinert, må jeg unne meg å gjøre noe slikt igjen, sier han.

– Jeg tror alle ser frem til at pandemien er over. Hadde du sagt til den norske befolkningen... Eller hele verdens befolkning, at pandemien skulle vare så lenge, tror jeg ikke folk hadde vært så nøye med smittevern.

Les også Denne idretten er blitt en ny favoritt hos trøndersk ungdom

Fakta Tar grep I forbindelse med skitinget i år, ble en Daloitte-rapport om frafall i norsk skisport presentert. Fem årsaker til nedgangen ble trukket frem i rapporten: Konkurranser fra andre aktiviteter, brå overgang fra lek til alvor, sårbare sosiale fellesskap, lokalmiljø og glima og mangel på rekruttering. Norges Skiforbund har varslet flere konkrete grep for å møte utfordringen: * Fem skiklubbutviklere ansettes i prosjekt med kretsene

* Organiseringen av anleggsområdet styrkes med fagteam

* Det etableres fagteam bredde- og rekruttering

* Det etableres også fagteam innen klubbutvikling

* Midler overføres til gren og krets Som en del av arbeidet for å snu den negative trenden ble strategidokumentet «Skiglede for alle» vedtatt på skitinget denne måneden. Sør-Trøndelag skikrets har allerede ansatt Ingrid Narum som skiutvikler. I Nord-Trøndelag vil det ikke bli ansatt en skiutvikler med det første, men de har blitt lovt å få benytte seg av en skiutvikler i regi av Norges Skiforbund, opplyser kretsleder Siv Jørgensen. I tillegg samarbeider alle tre kretsene i Midt-Norge om et nytt kretslag. Også utøvere som ikke kommer med på kretslaget får et tilbud om å trene jevnlig med dem. Les mer

For hans egen del har det stort sett gått greit å leve isolert fra omverdenen.

– Jeg har fått gjort det jeg skal med trening og alt det som trengs for å være skiløper. Men jeg sa tydelig i fra til familien min nå nylig: Nå kan jeg ikke leve i et sølibat lengre. Hadde denne pandemien vart i årevis... Ja, da hadde jeg ikke kunne vært skiløper. Jeg fungerer ikke som menneske om jeg må leve slik i mange år.

Les også Knotten bekrefter: Har søkt på sjefsjobben

– Virkelig krevende

Allerede før koronapandemien brøt ut, opplevde norsk skisport et betydelig frafall. Norges Skiforbund mistet 17 prosent av medlemmene sine i perioden 2015-2019. Ifølge skiforbundet ser trenden ut til å fortsette i 2020. Disse tallene er klare i løpet av august måned.

I Trøndelag har nedgangen samlet sett vært på 12 prosent i samme periode.

– Dette er krevende og noe jeg tar tungt. Jeg vet jo hvor rått og artig det er med skisport. Men jeg skjønner at det ikke gjelder alle sammen, sier Klæbo.

– Det viktigste er at barn og unge er i aktivitet. Hvilken idrett de holder på med, er ikke så nøye. Koronapandemien har nok ikke bidratt positivt for breddeidretten. Det er uhyre viktig at vi retter fokuset mot dem nå. Fordi dette er virkelig krevende.

Emil Iversen omtaler 2020 som et «drittår». Foto: Geir Olsen/NTB

– Et drittår

Klæbo får støtte av Emil Iversen:

– Jeg syns det er kjedelig å høre. Kurven var allerede negativ, og nå har alle hatt et drittår med korona. Vi må ta det innover oss og brette opp ermene. Som forbilder for barn og unge har vi en viktig jobb med å inspirere barn og unge til å være aktiv.

– Hva kan dere bidra med?

– Det er viktig at vi tar oss tid til å være med på skiskoler og slikt - og at vi stopper opp for å la barna ta selfier. Vi må være til stede og bruke rollen vår bevisst. Det er kanskje ikke det artigste jeg gjør, men jeg vet at det betyr enormt mye for barn og unge.