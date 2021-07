Skal hente flere spillere. Kjent fotballprofil hjelper Start i spillerjakten.

Lars Tjærnås har siden i fjor høst hjulpet klubben med spillerlogistikk. Nå forteller klubbdirektør Terje Marcussen at de skal ha dialog om veien videre, og at de er fornøyde med jobben han har gjort i Start.

Lars Tjærnås hjelper Start med spillerlogistikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

KRISTIANSAND: – Lars er en vanvittig flink fotballmann og har et stort nettverk, sier klubbdirektør Terje Marcussen.

Start går en hektisk tid i møte. 1. august åpner overgangsvinduet for norske klubber, og der er det ventet at et Start-lag, som har en tynn tropp, kommer til å hente inn flere forsterkninger.

Fædrelandsvennen erfarer allerede at Start og Haugesund er enige om en overgang for midtbanespilleren Mads Sande. Den neste tiden er det ventet at flere spillere kommer inn portene på Sparebanken Sør Arena. Start har planer om å hente 5–6 spillere i sommervinduet.

Fædrelandsvennen meldte i mars at Lars Tjærnås siden i fjor høst har - på oppdrag fra investor Kjetil Aasen - hjulpet klubben med vurdering og kartlegging av spillere. Nå skal den profilerte speideren være aktuell for en mer formell rolle i klubben.

Marcussen forteller at Start er fornøyde med jobben han har gjort - og at de snart skal i dialog om veien videre.

– Vi må høre hva han ønsker, og hva som er bra for oss. Jeg har ikke pratet personlig med ham ennå, men bare gjennom Kjetil (Aasen). Han har et nettverk som er blant de beste i Norge, noe som vil være veldig verdifullt for Start, sier Marcussen.

Lars Tjærnås skriver i en e-post til Fædrelandsvennen at han opplever samarbeidet mellom han og klubben positivt.

– Det er veldig godt. Jeg har samarbeidet godt med de jeg har trengt å gjøre det med fram til nå, både i klubb og Start En Drøm.

Tjærnås informerer at han ikke ønsker å være konkret om så mye, men at han er med og hjelper klubben med å kartlegge markedet, aktuelle spillere og planlegging på kort og lang sikt. Han skryter av menneskene som jobber i klubben.

– Jeg har veldig stor tro på de som har kommet inn i nøkkelroller, både rundt lag og i klubben (Sindre og Terje). Så det kommer helt sikkert til å være godt videre. Jeg opplever dem som kombinasjonen av å ha stor kompetanse, stor arbeidskraft og et innstendig ønske om klubbens beste. Så der mener jeg Start har gjort kloke valg, skriver fotballprofilen i en e-post til Fædrelandsvennen.

Må ha et ønske om å bli bedre

Start-trener Sindre Tjelmeland roser Tjærnås sitt arbeid, og er fornøyd med apparatet i Start som jobber med spillerlogistikk.

– Det er mange flinke folk i organisasjonen som hjelper oss både med å kartlegge og sjekke referanser. Samarbeidet med Lars er veldig godt. Han er først og fremst en veldig fin fyr, men han er også faglig sterk og ryddig, sier Tjelmeland.

– Hva ser du etter i nye spillere?

– Det begynner med typene. Det som er viktig for meg, er at spillere skal komme hit med et ønske om å bli bedre. Og ikke bare fordi det er et fint stadion, bra fasiliteter og en god pakke. De må være sultne og ville bli bedre, er hans tydelige svar.

Sindre Tjelmeland ønsker seg spillere som har et sterkt ønske om Foto: Jim Rune Bjorvand

Mange navn på blokka

Etter at Atle Roar Håland midtveis i juni sa opp sin stilling som sportslig leder i klubben, har Start ennå ikke fått inn en ny mann til den rollen. Marcussen sier at klubben må finne ut hvem de søker etter og hvem som er den rette til jobben.

På spørsmål om hvordan Start i dag jobber med å forsterke laget, svarer han:

– Jeg har ikke den totale oversikten ennå, men det er flere som har jobbet med det. Det er trenere og en eller to fra teknisk hjerte som lager en innstilling på hvem som skal kontaktes, og så må selvsagt jeg være delaktig i økonomien og hva de skal få i lønn. Der tror jeg vi kommer til å lage et system som kommer til å fungere veldig bra.

– Har dere en del navn på blokka?

– Ja, vi har veldig mange navn. Jeg vil ikke kommentere navn, men vi har mange på lista. Det jobbes fra tidlig på morgen til sent om kveld, så det har en høy prioritet hos oss, sier han og legger til at de er fornøyde med spillerne som er i klubben fra før av.