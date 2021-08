Kristoff skal sykle for nytt lag: – Enkelt for dem å bytte meg ut

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm forlater UAE-laget etter fire sesonger og skal begge sykle for belgiske Intermarché-Wanty fra neste sesong.

Alexander Kristoff har syklet for UAE Foto: Thibault Camus / Pool AP

NTB

Det får TV 2 opplyst onsdag. Kanalen skriver at Intermarché-Wanty er ventet å bekrefte de norske nysigneringene innen kort tid.

Kristoff har i første omgang kun skrevet under for tolv måneder.

– Det er trygghet for begge parter. Jeg har ikke prestert så bra i år, så det vil jo da være enkelt for dem å bytte meg ut om jeg presterer like svakt neste år. Og om laget ikke fungerer så bra som jeg håper, er det jo enkelt å finne seg et nytt lag med en så kort kontrakt, forklarer Kristoff til TV 2.

Laget vil bli Kristoffs fjerde på sykkelsportens øverste nivå etter at han forlot norske Maxbo-Bianchi (det senere Joker-laget) etter 2009-sesongen. Han syklet to sesonger for BMC-laget før han fikk seks sesonger i russiske Katusha. Siden 2018 har han syklet for UAE-laget.

På sett og vis blir det en retur til BMC-laget for Kristoff. Intermarché-Wanty-Gobert tok over CCCs verdenstour-lisens før årets sesong, en lisens det polske laget overtok fra BMC før 2019-sesongen.

Overgangene har blitt spekulert på lenge. Etter den 14. etappen i Tour de France gikk Wantys sportsdirektør Hilaire van der Schueren langt i å bekrefte at Kristoff var klar for laget.

Laget har fra før Odd Christian Eiking i stallen.

Bystrøm hoppet inn i proffens rekker etter å ha blitt U23-verdensmester i landeveisrittet i spanske Ponferrada i 2014. Han ble da lagkamerat med Kristoff i Katusha, og de to har siden syklet på samme lag.

Kristoff og Bystrøm sykler første etappe av Arctic Race of Norway torsdag.

Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff fortsetter på samme lag. Foto: Geir Olsen / NTB