Treneren før debuten: Hemmelighetsfull, men optimistisk

Hugo Pereira får meget gode skussmål fra sin tidligere elev. Mandag debuterer han som hovedtrener.

Etter fem dager på feltet skal Hugo Pereira lede laget i kamp for første gang. Foto: Richard Sagen

Publisert: Nå nettopp

– Norsk eller engelsk?

– Vi kan prøve norsk, smiler Hugo Pereira.

Det sier den ferske Ranheim-sjefen når han møter Adresseavisen før søndagens trening.

Mandag kveld debuterer portugiseren som hovedtrener. Det gjør han på EXTRA Arene mot Sandnes Ulf, bare fem dager etter han ble presentert som arvtakeren til Svein Maalen. OBOS-oppgjøret spilles kl. 18.

– Veldig spent på det vi har gjort de siste dagene, og veldig optimistisk. Spillernes svar på det vi prøver å gjøre har vært veldig positivt, sier Pereira.

– Beste treneren jeg har hatt

Optimismen ligger ikke bare hos treneren, kaptein Mads Reginiussen (33) forteller om et meget positivt førsteinntrykk.

– Hugo har gjort et kjempeinntrykk på meg og sikkert resten av spillergruppa også. Han har kommer inn og har vært godt forberedt. Jeg synes han har tatt tak i de riktige tingene. Han ønsker at vi skal fremstå som et offensivt lag og vi har hatt gode treninger, sier Reginuissen.

Kapteinen legger til at det var fint å få en rask avklaring på hele trenerspørsmålet.

Mads Reginiussen forteller at laget har et kortsiktig fokus. Foto: Richard Sagen

Warren Kamanzi (20) er på utlån fra Rosenborg, og har tidligere hatt Pereira som trener i RBK-akademiet. Nærmere bestemt i 2015 og 2016.

– Det er lenge siden jeg hadde han som trener, men han er den beste trener jeg har hatt tidligere, forklarer høyrebacken.

– Den beste trenerer du har hatt, hvorfor?

– Han er veldig god med mennesker. Han stiller krav samtidig som han er god til å se når du trenger mer hjelp. Han er flink med enkeltindivider. Når man har mye talent i et lag, er det ekstremt viktig at alle blir sett.

Warren Kamanzi har startet de to siste kampene etter å ha kommet tilbake fra skade. Foto: Richard Sagen

Hemmelighetsfulle

Før den ellevte serierunden er Ranheim nest sist på tabellen, men fra 15. til 6. plass skiller det kun fire poeng. Med tre poeng vil det altså være muligheter for å klatre på tabellen.

– Akkurat hvilke endringer vi har gjort, det må vi prøve å holde litt for oss selv. Mye går på at vi har gode treningsøkter, sier Reginiussen.

Hovedtreneren selv er også i det litt hemmelighetsfulle hjørnet når han får spørsmål om hva som har vært hovedfokuset de siste dagene.

– Du må spørre meg etter kampen. Hvis jeg sier noe om fokuset får Sandnes Ulf en fordel som jeg ikke vil at de skal ha, forteller Pereira med glimt i øyet.

– Så vi vil se noen endringer mot Sandnes Ulf?

– Ja, noen ting. Det er ikke så mange dager å gjøre en stor endring på, men det er noen ting jeg håper er et hakk opp fra den siste tiden, forteller 42-åringen.

Hugo Pereira har tidligere vært del av trenerteamet til det colombianske landslaget. Foto: Richard Sagen

Portugiseren kan likevel bekrefte at man trolig vil se et Ranheim-lag i 4–3–3- formasjon.

Kamanzi vil heller ikke si noe hvilke endringer som er gjort, men gir sjefen ros på nytt.

– Han har satt sitt preg på treningene. Du kan se forskjellen. Det var mye bra før også, men jeg føler det er enda ett knepp opp.