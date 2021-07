De norske håndballheltene som opplevde OL-massakren

Utklipp og bilder er det mange av fra 1972. Pål Bye (t.v.), Ingen Hansen og Per Søderstrøm minnes det som skjedde. Tomm W. Christiansen

TOKYO/OSLO (Aftenposten): For første gang på 49 år har Norge et herrehåndballag i OL. De som var der sist, opplevde massakren i München i 1972.

Norges håndballherrer møter Brasil i første OL-kamp i Tokyo natt til lørdag. Ambisjonene er høye.

Høye mål hadde også Inge Hansen, som var kaptein for spillerne som OL-debuterte i 1972. Men det som skjedde der, på den tiende konkurransedagen, skulle komme til å prege OL-historien og dem som var nær dette dramaet.

Aksjon som endte i blodbad

Representanter for den paramilitære organisasjonen Svart September klarte å lure seg inn i OL-leiren sammen med canadiske utøvere som hadde hatt en hyggelig, men ulovlig kveld og natt på byen.

På innsiden drepte de to israelere og tok ni som gisler. Inntrengerne krevde at 234 palestinere som var bak lås og slå i Israel, skulle frigis. I tillegg forlangte de at Andreas Bader og Ulrike Meinhof, som satt fengslet i Vest-Tyskland, skulle bli løslatt. De to hadde grunnlagt Rote Armee Fraktion – den Røde Armé.

Før kvelden var omme, var 16 mennesker døde.