Gabrielle flyttet sørover som 17-åring fordi det ikke ble satset i nord: Tilbake i Tromsø har hun planene klare

Fra et røket korsbånd, til brudd i leggbeinet og kapselskade i kneet. Nå håper TIL 2020-profilen Gabrielle Lemos Lie (23) å være ferdig med et snart to år langt skademareritt.

Sist gang Lie spilte seriekamp var i september 2019, for Stabæk i Toppserien. Skademarerittet startet samme måned med en vrikket ankel. Hun rev delvis noen leddbånd i ankelen og kom tilbake i spill litt for tidlig.

Knapt to måneder gikk og den daværende Stabæk-spilleren røk høyre korsbånd i det hun landet feil på foten under en trening i 2020. Men skadeproblemene var ikke ferdig med det.

– Det er nok skader nå

Gabrielle tar oss tilbake til skadeøyeblikket, på den siste skaden, som skjedde i starten av mars i år.

– Det skjedde på slutten av treningen under oppkjøringen. Jeg var sliten og skulle hoppe i en hodeduell hvor jeg og en fra laget skallet. Hun fikk seg en trøkk i nesen, mens jeg landet med all vekten strakt på foten. I det jeg landet kjente jeg at noe ikke stemte, sier Lie.

– Jeg var selvsagt veldig redd for at det skulle være noe alvorlig. Derimot etter vi avklarte hva slags skade det var kunne jeg konkludere med at en slik bruddskade heldigvis gror fortere en korsbåndsskade, forteller midtbanespilleren.

– Hvordan har rehabiliteringsprosessen vært gjennom den lange skadeperioden?

– Ettersom jeg skadet korsbåndet fikk jeg veldig tett oppfølging i Oslo. En slik skade tar fort mellom 9–12 måneder, men opptreningen av korsbåndet kan jeg si var «lettere» enn bruddet fordi opptreningen er så klar og presis. Bruddet var mer et prøv å feil prosjekt, sier Lie.

– Alt jeg vet nå er at det er nok med skader for min del, selv om jeg vet det er en del av gamet, legger hun til.

– Hva var det tøffeste under opptreningen?

– Det aller tøffeste var å stå på sidelinjen. Det å ikke være der for lagkameratene mine. Man blir engstelig for fremtiden og vet aldri om man klarer å komme seg tilbake til der man var før skaden, avslører TIL 2020 spilleren.

Hun legger også til at støtteapparatet i TIL 2020 og lagvenninner har vært en veldig god støtte.

– Det å være skadet i en så lang periode tærer jo på det mentale. Hvordan har innstillingen din vært gjennom det hele?

– Det hele har vært en stor mental test. Angsten er jo alltid der når man er skadet, men jeg har jobbet mye med meg selv i tillegg fått støtte av en mental trener ved Olympiatoppen. Det å ha et bevisst forhold til det og fokusert på å komme meg i angrepsmodus istedenfor å synes synd i meg selv, sier Lemos Lie.

23-åringen forteller også at hun har holdt motivasjonen gjennom skadeperioden rett og slett på grunnlag av at hun synes fotball er moro. Hver gang hun har vært skadet har hun alltid lengtet etter ballen mellom beina.

– Skal nok bite godt fra oss

Lie forteller videre at hun nå føler seg bra og ser frem til høstsesongen.

– Hva gleder deg mest nå som du er spilleklar?

– Jeg gleder meg mest til å spille sammen med resten av jentene. Alle er veldig giret og klare for å bite godt fra oss når vi starter opp igjen.

– Det bor mye i laget som vi ikke har fått ut enda, og vi har mye gode ferdigheter. Alle ønsker å ha ballen og er sulten på å vinne flere kamper enn det vi har gjort til nå, sier Lie som i vinter flyttet nordover, og tok overgang til den nye toppsatsingen på kvinnesiden, TIL 2020.

– Hvilke ambisjoner har du videre med fotballen?

– Jeg har store ambisjoner og lyst til å oppleve mer med fotballen, men akkurat nå er fokuset i TIL 2020. Det hadde vært kult å oppleve et opprykk etter hvert. Jeg synes satsingen som foregår nå er spennende. Som 17-åring da jeg flyttet sørover var formålet satsing, fordi mulighetene her i nord var alt for få.

– Jeg håper det kommer til et punkt hvor satsingen her i nord blir så bra at de yngre spillerne skal ville spille for topplaget i byen og ikke dra sørover for videre satsing, sier Lie.

23-åringen forteller også at det ikke er noen grunn til å henge med hodet fordi man ikke har fått en pangstart på sesongen. TIL 2020 overtok Fløyas plass forrige sesong, som den gang bare tok seks poeng. Men ambisjonene om å lykkes er der.

– Vi har mye talent og gode forutsetninger til å gjøre det bra. Vi har derimot vært litt uheldige i noen av de tidligere kampene, men forbereder oss godt på resten av sesongen, sier Lie intervjuet.