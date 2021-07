Her er de nye Vipers-stjernene på plass: – Vil vinne Champions League igjen

Denne uken startet sesongforberedelsene for de regjerende Champions League-mesterne. Fire av de fem nye spillerne er allerede på plass.

Ana Debelic, Tuva Høve, Isabelle Gulldén og Marketa Jerabkova etter trening i Aquarama. Foto: Pål Wollebæk Jørgensen

KRISTIANSAND: – Det har vært kjempebra å komme hit. Det kanskje viktigste hittil er at minn sønn på to år har vært kjempeglad siden han gikk ut av bilen i Kristiansand på søndag. Da blir man varm i hjertet, sier Vipers nye stjernespiller Isabelle Gulldén og ler.

Hun møter Fædrelandsvennen etter sin andre økt med Vipers. Den meritterte svenske midtbacken er en av fire nye spillere som denne uken er i gang med sesongoppkjøring i Kristiansand sammen med dem som ikke spiller OL (Mørk, Lunde og Tomac).

Strekspiller Ana Debelic (27), bakspiller Marketa Jerabkova (25) og kantspiller Tuva Høve (21) er de tre andre. I tillegg kommer den spanske stjernen Nerea Pená når OL er over.

De etablerte spillerne er hentet for å ersatte stjerner som forsvant etter bragden i mai. Den største – Henny Reistad – spiller for Esbjerg kommende sesong. Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen skal begge spille for Bucuresti, mens Linn Jørum Sulland har lagt opp.

EMs beste strekspiller

– Jeg har kommet hit for å vinne ting. Det norske serien er selvfølgelig prioritert. Champions League er alltid tøft, men man vil være med i toppenDet var derfor jeg kom hit, og jeg har fortsatt høye ambisjoner og høye mål, sier Gulldén.

«Å vinne» er også nøkkelord for Ana Debelic og Marketa Jerabkova.

- Du må snakke med Marketa først. Engelsken min er litt dårlig, sier Debelic og peker på Jerabkova.

Det viser seg senere at engelsken er mer enn god nok for den høyreiste kroatiske strekspilleren som har spilt i russiske Astrakhanochka det siste året, og som ble kåret til mesterskapets beste strekspiller i EM i fjor.

– Jeg er litt nervøs, for alt er nytt. Klubben, byen og jentene. Men først og fremst er jeg glad for å være her, sier Debelic, som skal danne strektrio med Heidi Løke og Hanna Yttereng i Vipers.

– Jeg vil vinne Champions League med klubben. Jeg håper vi kan gjøre det igjen. Jeg satt i sofaen hjemme og så på finalen og tenkte «woow jenter, bra jobbet. Neste år spiller vi sammen», sier hun og smiler.

Skal spille Skjærgårdslekene

Jerabkova signerte etter at gullet ble sikret.

– Jeg har kommet hit for å spille for det trofeet igjen, sier tsjekkeren, som ble toppscorer i tysk Bundesliga i fjor. .

Tuva Høve (21) er den kanskje den minst porifilerte av de nye. Samtidig er hun allerede i landslagsdiskusjonen, og fikk være med OL-laget på precamp før lekene startet. Hun skal avlaste Jana Knedlikova på høyrekanten.

– Det har veldig bra å komme hit, sier trønderen, oppflasket i Byåsen, men med Aker i Oslo som sin siste klubb.

– Jeg håper jeg kan være et godt andrevalg for Jana, sier hun.

Vipers skal i utgangspunktet tilbringe oppkjøringstiden i Kristiansand, og starter sesongen med cupkamp i slutten av august. Serien starter mot Fredrikstad 2.september.

Assisstenttren Endre Fintland, som ledet treningen tirsdag, sier planen er å spille Skjærgårdslekene i Tønsberg i midten av august. Dit kommer de beste norske lagene, samt svenske Sävehof og danske København.