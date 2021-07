OL-gull til Kristian Blummenfelt

TOKYO (VG) Konkurrentene var maktesløse da Kristian Blummenfelt (27) rykket halvannen kilometer før mål og spurtet inn til OL-gull på triatlon i Tokyo natt til mandag.

GULL: Kristian Blummenfelt vant OL-gull i triatlon. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bergenseren holdt seg til hodet og trodde nesten ikke at drømmen om OL-gull hadde gått i oppfyllelse. Han dro fra resten av tet-trioen på slutten av løpingen - og var suveren i mål.

Så la han seg ned og måtte hjelpes opp. Han ble så satt i en rullestol.

– Alle er tøffe her, men Kristian er tøffere enn de andre. Han vet at når han setter inn et slikt støt, så kan ingen følge ham, sier sportssjef i triatlonforbundet, Arild Tveiten, til VG.

Gustav Iden ble nummer åtte og Casper Stornes nummer 11.

– Det er fantastisk. Jeg unner Kristian det. Han er en maskin. Han er rett og slett bare en maskin, sier Casper Stornes til TV Norge.

– Jeg ekstremt glad på hans vegne og på lagets vegne, sier Gustav Iden, som ikke var helt fornøyd med egen prestasjon.

Blummenfelt gjorde en god svømmedel og var bare 25 sekunder bak lederen før syklingen, som er Blummenfelts antatt sterkeste disiplin. Både Blummenfelt og Casper Stornes ble kjapt en del av den store gruppen i teten - etter hvert kom også Gustav Iden opp, slik at nesten hele feltet var samlet som til start.

Etter 30 av de 40 kilometerne sykling passerte Blummenfelt først før sveitseren Andrea Salvisberg stakk fra resten av feltet og kom først til løpedelen. Casper Stornes var først i hovedfeltet, bare 14 sekunder bak sveitseren. Blummenfelt og Iden fulgte sekundet bak lagkompisen.

Dermed var det klart for 10 avgjørende kilometer løping, der Salvisberg ble kjapt tauet inn. Briten Alex Yee tok teten, fulgt av Blummenfelt. Etter hvert utkrystalliserte det seg en tetgruppe på åtte mann der to av de norske, Blummenfelt og Stornes, var med.

NORDMENNENE: De tre nordmennene ved overgang til løping. Fra v.: Casper Stornes, Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Da snaut fem kilometer gjensto, måtte Stornes si takk for seg, og de var bare seks mann igjen i teten. Kjapt var de bare tre: Blummenfelt, Alex Yee og Hayden Wilde fra New Zealand. På den siste runden stakk nordmannen fra de to andre.

Blummenfelt ble nummer 13 i Rio-OL for fem år siden. Denne gang var han en av favorittene etter ekstremt sterke resultater i 2021. I midten av mai vant han verdensseriekonkurransen i Tokyos tvillingby Yokohama. Med sluttiden 1.42.55 slo han belgiske Jelle Greens (som har testet positivt på corona og ikke kunne være med) med 10 sekunder. En uke senere vant han i Lisboa. Han har dessuten 7. plass fra Arzachena på Sardinia og 6. plass fra Leeds denne sesongen.

Triatlon i OL består av 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping. Mandagens OL-konkurranse startet allerede klokka 6.30 japansk tid - for å unngå den verste varmen.

Les også Skal kjempe om OL-gull i omdiskutert vann: – Draktene er brune når vi kommer opp

Blummenfelt har karakterisert sin 13. plass i OL-debuten for fem år siden som «skuffende». Oppkjøringen mot Tokyo-OL startet egentlig allerede etter Rio.

Norges OL-lag i triatlon har i flere perioder trent mye og lenge i høyden. De kom til Tokyo etter å ha trent i Pyreneene – 1800 meter over havet – før de satte seg på flyet til Japan 11. juli. Der hadde de precamp i Miysaki sammen med det japanske laget.

Sommer-OL i Tokyo sendes på Discovery+. Mandag kveld skal Lotte Miller i aksjon som eneste norske kvinne i triatlon.